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Завтра начнут судить Александра Кныровича

  • 17.04.2018, 20:39
Александр Кнырович

Все о громком деле минского бизнесмена.

Суд над соучредителем группы компаний «Сармат», минским бизнесменом и блогером Александром Кныровичем, начнется завтра, 18 апреля, в 10:15. Заседание будет проходить в суде Фрунзенского района. Кныровича обвиняют во взяточничестве и неуплате налогов. Он провел в СИЗО КГБ более года, пишет «Белсат».

Чем занимался Кнырович до ареста?

44-летний Кнырович является соучредителем группы компаний «Сармат-СТИ». Это строительный холдинг, в структуру которого входит и ООО «СарматТермо-Инжиниринг». Кроме того, Кныровичу принадлежал бар Bristle в Минске. Также он активно участвовал в работе сообщества бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН», курировал проект «Мой бизнес» на канале ОНТ, поддерживал стартапы.

Бизнесмен публично не соглашался с позицией белорусских властей по целому ряду пунктов. Так, осенью 2016 г. он жаловался, что государство оставило малый и средний бизнес один на один со своими проблемами. В качестве примера он приводил ситуацию в строительной сфере: государственные тресты не возвращали деньги предпринимателям.

Александр Кнырович, фото bel.biz

«Сегодня у меня лично и у других участников рынка зависли огромные деньги в гострестах. Когда они вернутся, не знаю. Как я буду их, не представляю. Государство, как собственник этих объектов, ответственности за них не несет. По одному из предприятий задолженность за поставленную продукцию еще в 2015 году – 1,5 млн. долларов. Предприятие работает в системе ЖКХ.», – говорил тогда Кнырович.

«Я вижу растерянность и отсутствие понимания, что с этим всем делать. В общем, живите как хотите. То есть социалистическая Беларусь вдруг стала страной самого дикого капитализма», – заявлял он на VI Международном форуме предпринимательства.

Кнырович вёл свой блог и периодически публиковал колонки на портале kyky.org. В 2015 году Министерство информации ограничило доступ к ресурсу после публикации, в которой бизнесмен раскритиковал власти за отношение к официальному празднованию 70-летия Победы. Чиновники посчитали, что подобная критика «способна нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

КГБ против «Сармата»

24 января 2017 года Александр Кнырович находился в Женеве, а уже 25-го, по возвращении в Минск был задержан сотрудниками КГБ. 27 января спецслужба подтвердила задержание. По версии следствия все было следующим образом:

С 2014 года представители ООО «СарматТермо-Инжиниринг» путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение «заказных» биржевых торгов для реализации термоизолированных труб.

Первоначально стороны в частном порядке договаривались по условиям будущей сделки, а затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ сообщали представителям компании сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещённой на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

ООО «СарматТермо-Инжиниринг», фото с официального сайта компании

По материалам КГБ, люди Кныровича также подкупали брокеров, которые проводили эти торги. При этом суммы «откатов» закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой после учитывалась при формировании коммунальных тарифов.

Следствие считает, что прибыль «Сармата» и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения. В 2014-2016 годах «СарматТермо-Инжиниринг» поставила трубной продукции на сумму свыше 90 миллионов рублей. Задокументировано использование коммерческой структурой централизованного «фонда распределения взяток» на оплату услуг должностных лиц в Минске, Гомельской, Брестской и Минской областях. Полученные деньги компания Кныровича выводила на счета зарегистрированных за рубежом фирм, утверждает КГБ.

В феврале Кныровичу выдвинули обвинение в «неуплате налогов в особо крупном размере» (ст. 243.2 Уголовного кодекса). Речь идет о 2, 8 миллионах рублей. Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет тюрьмы.

Всего в рамках операции КГБ задержал 11 человек по всей Беларуси – как сотрудников «СарматТермо-Инжиниринг», так и должностных лиц ЖКХ.

Вместе с Кныровичем 18 апреля по обвинению во взяточничестве будут судить еще четырех ответственных сотрудников компании. Месяц назад двоих бывших инженеров «Брестжилстрой» осудили на 3 и 4 года лишения свободы за получение 10 500 рублей взятки от «СарматТермо-Инжиниринг».

«Не трогайте чужое, особенно государственное»

Сразу после ареста бизнесмена ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко. Он заявил, в частности, что Кнырович «плачется о помиловании, готов возместить ущерб, признав свою вину» и на нём «клейма негде ставить».

«Вор должен сидеть в тюрьме – вот такую резолюцию я наложил на отчет председателя Комитета госбезопасности. Все, кто к этому причастен, будут сидеть», – сказал он и добавил, обращаясь к руководителям различных уровней:

«Я вас прошу: не трогайте чужое, особенно государственное. Это серьезный вопрос. Здесь я никогда не отступлю».

В июле отец бизнесмена, Станислав Кнырович, сообщил, что сын вину не признает. Знакомые Кныровича запустили в сетях компанию #злодей_не_кнырович в поддержку арестованного. По мнению предпринимателя Игоря Ледника, проверка по делу началась уже после задержания Кныровича, а коррупционные схемы в Беларуси действительно контролирует КГБ.

«Дело Кныровича начиналось похоже как и «дело патриотов»: не успели человека задержать, как подключилось БТ, где уже вложили людям в уши, что это из-за него якобы выросли тарифы на ЖКХ. Потом высказался Лукашенко, что «вор должен сидеть в тюрьме» – и пошло. Но похоже, что также объявленное не соответствует действительности. Вообще экономика в стране – это одна большая коррупционная схема, и то, что бизнесмены попадают в тюрьму, стало закономерным явлением», – высказал тогда мнение Игорь Ледник.

Что сейчас происходит с бизнесом Кныровича?

В феврале стало известно, что компании «СарматТермо-Инжиниринг» грозит банкротство. Рассмотрение соответствующего дела начал экономический суд Минской области. Дело возбуждено по заявлению кредитора ООО «Кентавр-Энерго».

По словам руководителя по делу о банкротстве Андрея Дегтярева, «предприятию есть на чем выплывать» и «оснований для серьезных потрясений» он не увидел.

Суд ввел срок на защиту до 20 марта, а 21-го открыл конкурсное производство. Это завершающая стадия процесса банкротства, которая вводится на 6 месяцев и дает последнюю возможность удовлетворить требования кредитора.


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