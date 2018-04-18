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Кубок Беларуси: БАТЭ и брестское «Динамо» на шаг приблизились к финалу

  • 18.04.2018, 23:00

В первых матчах 1/2 финала БАТЭ обыграл «Неман», а брестское «Динамо» - «Днепр».

18 апреля прошли первые матчи 1/2 финала Кубка Беларуси. БАТЭ в Борисове одержал легкую победу над «Неманом» со счетом 2:0. В Бресте с таким же счетом местное «Динамо» обыграло «Днепр».

БАТЭ — «Неман» — 2:0

БАТЭ: Щербицкий — А.Филипович, Иванич (А.Глеб, 60), Скавыш, Риос (Е.Яблонский, 46), Драгун, Стасевич (к), Волков, Бага, Володько, Гордейчук (Сигневич, 73).

«Неман»: Курганский (к) — Абуна (Жуковский, 11), Кантария, Бебей, Анюкевич, М.Яблонский (Мукам, 64), Ковель, Якимов, Лукашевич, Квашук, Хвалько.

Голы: 1:0 — Иванич (19). 2:0 — Гордейчук (29).

ДИНАМО Бр — ДНЕПР — 2:0

«Динамо» Брест: Гутор — Веретило, Лебедев, Гаврилович (к), Витус, Ж.Филипович, Премудров, Савицкий (Седько, 63), Нехайчик (Огнужими, 81), Фамейе, Готал (Милевский, 76).

Запасные: Павлюченко, Залеский, Легчилин, Василюк.

«Днепр»: Высоцкий — Кики, Чмыриков, Чухлей, Бордуков, Ловгач, Айвазян (Шепелев, 35), Павлов (к) (Федосов, 51), Левицкий, Радченко, Цыбульник (Гречихо, 60).

Голы: 1:0 — Савицкий (40). 2:0 — Фамейе (52).

Ответные игры пройдут 2 мая.


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