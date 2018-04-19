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«Если народ подымается, никакая диктатура не может устоять»

  • 19.04.2018, 10:53

Недовольство Саргсяном нарастает уже и в самой правящей партии Армении.

В центре армянской столицы продолжаются многотысячные протесты с требованием отстранения от власти бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который накануне был избран большинством депутатов новым главой правительства, сообщает bbc.com.

"Сделай шаг, отвергни Сержа! Сделай шаг, отвергни Сержа!" - скандировала толпа протестующих, которая прошлась в среду шествием по центральным улицам Еревана.

Протестующие, по большей части молодежь, в ходе многочасового шествия останавливались у зданий госучреждений, а иногда усаживались поперек дороги, пытаясь перекрыть автомобильное движение.

"Мы надеемся, что Саргсян уйдет. Но этого, я думаю, не произойдет, если не предпринимать какие-то серьезные меры", - говорит один из протестующих Хайк Мурадян.

Хайк студент. Он, как и многие в Ереване, все последние дни вместо лекций ходит на митинги.

"Сейчас вообще лекции практически не проводятся из-за митингов. Студенты не ходят в университет, - говорит он. - Ходить на протесты я не боюсь, потому что бояться нужно, на самом деле, не участия в митингах, а того, что ничего вообще не изменится".

Акции протеста в армянской столице не утихают уже несколько последних дней.

Несмотря на то что парламент Армении 17 апреля проголосовал за кандидатуру Саргсяна на пост премьера и главная цель протеста, таким образом, не была достигнута, протестующие заявляют, что не собираются расходиться.

Лидеры протеста говорят о начале мирной "бархатной" революции в Армении и призывают к сидячим забастовкам в государственных зданиях, власти - о незаконности действий участников акций и нарушениях в ходе протеста.

"Внутренняя кухня"

"Главное требование - это отставка Саргсяна... Я верю, что народ победит",- говорит один из участников акции Григор Априян, который вместе с другими протестующими в ходе шествия остановился у входа в здание министерства иностранных дел Армении.

"Я немного знаю историю: если народ подымается, никакая диктатура не может устоять. Конкретно в этом случае - вне зависимости от того, победим мы или нет, - народ оставит свой след в этой истории", - уверен он.

Основные претензии, которые высказывают протестующие в адрес властей и лично Сержа Саргсяна, связаны с коррупцией во власти, тяжелым социальным положением в стране и нарушениями прав человека.

"Первое, что порождает недовольство, - это коррумпированность. Все всё знают, но терпят. Людям надоело терпеть", - говорит Априян.

Некоторые из протестующих иронично сравнивают Саргсяна с российскими президентом Владимиром Путиным, напоминая, что тот тоже пересел в кресло премьера после окончания второго президентского срока.

По словам демонстрантов, Саргсян, который занимал пост президента Армении с 2008 года, не выполнил собственное обещание: в апреле 2014 года он заявлял, что по окончании полномочий не будет добиваться ни президентского, ни премьерского поста.

Однако, по словам Априяна, в мире немало аналогичных примеров, и протест в Армении вызван проблемами "внутренней кухни", а не связан с вопросами внешней политики.

На том, что протесты не являются "пророссийскими или прозападными", настаивают и организаторы акции.

"Называть этот процесс прозападным, пророссийским, антироссийским или антизападным категорически неправильно, - уверяет один из организаторов акции Ален Симонян. - Армения всегда отличалась тем, что у нас пытались привязать все эти процессы к какому-либо политическому центру, но оказывалось, что на самом деле это чисто армянский протест",

Предупреждение полиции

В понедельник в ходе стычек митингующих с полицией пострадали более сорока человек, в том числе и полицейские. И хотя крупных столкновений с представителями правоохранительных органов с тех пор в Ереване не было, в среду в столице было задержано более 80 человек.

В отношении 33 из них возбуждены административные дела. Проводятся следственные действия по вопросу участия в массовых беспорядках еще 54 задержанных, сообщил радиостанции "Азатутюн" начальник штаба полиции Ованнес Кочарян.

"Перекрыв улицы, они нарушили общественный порядок, полиция этого не потерпит", - заявил Кочарян.

Полиция Армении в среду распространила заявление, в котором участники акций обвиняются в препятствовании нормальному функционированию государственных органов и организаций, а также нарушении прав и свобод других граждан.

Полиция также заявила о намерении положить конец протестным акциям. В заявлении отмечается, что, "если незаконные действия не прекратятся", ответственность за разгон митингов будут нести организаторы акций протеста.

Сами организаторы, однако, утверждают, что их акции носят исключительно мирный характер и в действиях протестующих, в том числе и в блокировке зданий государственных ведомств, нет ничего противозаконного.

Протесты и неопределенность

По словам лидеров протеста, изначально целью демонстраций было не допустить избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны, однако сами акции протеста, в том числе и блокировки протестующими зданий, показали, что у власти нет поддержки населения, и теперь демонстранты будут добиваться других кардинальных изменений в стране.

Выступая на многотысячном митинге, который прошел на площади Республики в среду, оппозиционный депутат и один из лидеров оппозиции Никол Пашинян призвал начать сидячие акции протеста внутри госучреждений, сообщает "Азатутюн".

Он также призвал протестующих в четверг собраться у здания правительства и не дать министрам пройти в здание, где должно состояться заседание кабинета под председательством Саргсяна.

Представители правящей Республиканской партии Армении, со своей стороны призывают Пашиняна к диалогу, отмечая, что все последние дни власти проявляют исключительную сдержанность.

При этом, по словам пресс-секретаря правящей партии Эдуарда Шармазанова, действия Пашиняна не дадут никакого результата и "принесут лишь разочарования тем, кто идет за ним в последние дни".

В том, что у лидеров протеста нет ясного плана борьбы, соглашаются и аналитики. По их словам, в Армении довольно высокий уровень недовольства властями, но и оппозиционные политические партии не пользуются доверием у населения.

"Эти процессы были спонтанными, и никто не ожидал, что это примет такие формы, - ни организаторы, ни народ, - считает аналитик Степан Даниелян. - Было всеобщее недовольство Саргсяном. Все знали, что что-то случится, но когда это произойдет, никто не знал. Так что сами организаторы протеста были не готовы к этому, и власти также оказались в растерянности. Но сейчас, я думаю, уже начался процесс формирования каких-то конкретных требований".

По словам Даниеляна, акции протеста могут и не дать конкретных результатов в самом ближайшем будущем, но недовольство Саргсяном нарастает уже и в самой правящей партии, где многие понимают, что он является неперспективным лидером.

"Однако другой альтернативы тоже нет, и там понимают, что если это продолжится, а экономические проблемы станут более серьезными, то это отразится и на них. И, может быть, протесты будут уже не только против Саргсяна, а против них всех", - поясняет он.


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