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Китайцы назвали однотипный «Адмиралу Кузнецову» авианосец дефектным

  • 19.04.2018, 13:26

Улучшить конструкцию такого корабля практически невозможно.

Более 1200 изменений пришлось внести китайским конструкторам в авианесущий крейсер «Ляонин», чтобы улучшить тактико-технические показатели корабля, сообщает Asia Times.

Тем не менее серьезно улучшить конструкцию не удалось — летчики палубной авиации, например, жалуются на короткую палубу. Так, пилот истребителя третьего поколения Shenyang J-15 отмечает, что для посадки на «Ляонин» самолету J-15 необходимо избавиться от лишнего веса (оружие и топливо).

Максимальная скорость, которой условно может достичь китайский корабль, составляет 28 узлов (51,9 км/ч). К тому же «Ляонин» имеет ограниченные возможности для модернизации, в том числе из-за особенностей конструкции. Корабль по всем параметрам значительно уступает американским авианосцам и потому требует замены.

«Ляонин» — это бывший советский авианесущий крейсер «Варяг» (конструкция корабля близка к однотипному «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»), который был продан Китаю Украиной по цене металлолома — за 25 миллионов евро. Палубный истребитель Shenyang J-15 создан на основе купленного у Украины прототипа Су-33.


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