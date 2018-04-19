Минобороны Армении: Мы сожалеем, что Беларусь продает Азербайджану «Полонезы» 2 19.04.2018, 16:22

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Ереван обеспокоен действиями официального Минска.

Как сообщил «Радио Азатутюн» пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, Минобороны Армении реагирует на информацию о продаже Беларусью Азербайджану реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» и выражает сожаление в связи с продажей вооружения Баку.

Согласно сегодняшней публикации московской газеты «Коммерсант», союзник Армении по линии ОДКБ Беларусь планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку РСЗО «Полонез» Азербайджану. Со ссылкой на свой источник, близкий к Минобороны Беларуси, издание пишет, что первый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.), юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы».

«Мы сожалеем, что независимо от того, кто является продавцом - член ОДКБ или другое государство, такому государству, как Азербайджан, государству, которое по сути не имеет никакого гражданского контроля над вооруженными силами, государству, которое проводит дестабилизирующую политику в регионе, государству, которое встало на деструктивный путь и милитаризирует ситуацию, подобному государству вообще продают вооружение. Мы выражаем в связи с этим сожаление.

Несмотря на то, как и чем вооружается Азербайджан, откуда он приобретает это вооружение, для обеспечения нашей боеспособности мы всегда предпринимали и предпринимаем соответствующие шаги», - сказал Арцрун Ованнисян.

Согласно имеющейся информации, системы «Полонез» являются более дальнобойными, чем известные системы «Смерч», проданные Азербайджану другой страной-членом ОДКБ – Россией, которые азербайджанские ВС использовали во время четырехдневной апрельской войны 2016 года в Карабахе. «Полонез» может наносить удары с расстояния до 200 километров. Восемь ракет калибра 301 мм и длиной 7,2 метра могут запускаться в течение всего 50 секунд. Отмечается, что девяти подобных систем достаточно, чтобы уничтожить объекты противника на территории площадью 100 квадратных километров.

На вопрос, делают ли в Министерстве обороны выводы из того факта, что страна-член ОДКБ продает Азербайджану наступательное вооружение, Ованнисян ответил: «К сказанному я ничего не могу добавить по этой части. Обычное или необычное вооружение. Подобное вооружение Азербайджан пытался приобрести, приобретал и будет пытаться приобрести. Мы это учитываем».

А на вопрос о том, будет ли этот вопрос поднят в ОДКБ, где в настоящее время председательствует Армения, представитель Минобороны ответил: «Я не уполномочен отвечать на подобные вопросы».

По мнению Ованнисяна, приобретение этих систем Азербайджаном не будет иметь «никаких последствий в прямом смысле» на линии соприкосновения.

Отреагировали также в Министерстве иностранных дел Армении.«Наша позиция относительно продажи какой-либо страной оружия Азербайджану не изменилась, она известна и неоднократно выражалась на самом высоком уровне. Что касается указанной Вами конкретной информации, то она опубликована со ссылкой на анонимные источники, поэтому я считаю, что необходимости в официальном комментарии МИДа нет», - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян.

На вопрос, намерена ли Армения поднять этот вопрос в ОДКБ, если эта информация подтвердится, Балаян ответил: «Дипломатия - это не искусство «если», а конкретных фактов. Отвечая на Ваш первый вопрос, я сказал, что наша позиция по продаже оружия Азербайджану известна и она не изменилась».

Между тем, по мнению заместителя главы аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, если информация о продаже подтвердится, Армения должна поднять этот вопрос в ОДКБ. «Это, кажется, является продолжением того дела Лапшина... Как можно было продать такой страна такое оружие? Азербайджан покупает это оружие не для обороны, а для нападения, убийства, уничтожения. Это радикально не изменит ситуацию. Тем не менее, естественно, может повысить напряженность», - сказал Бабаян.

По словам главы Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Степана Сафаряна, сегодняшняя публикация «Коммерсанта» - еще одно свидетельство того, что ОДКБ является формальной структурой и не имеет отношения к обеспечению безопасности Армении.

«Это означает, что у Армении нет системы коллективной безопасности, чем пытались обмануть общество и нынешние, и предыдущие власти, которые одобрили или оправдывали членство Армении в этой структуре, или даже пробудили в обществе надежды на то, что указанная структура когда-либо защитит или укрепит обороноспособность Армении», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Сафарян.