Фото Жерара Депардье появилось на упаковках белорусских колбас 2 19.04.2018, 22:41

Фотография актера появилась на кабаносах, сыровяленых колбасах с плесенью, утином филе и муссе фуа-гра.

Недавно пользователи Twitter обнаружили в московском супермаркете мясную закуску — кабаносы — с фотографией Жерара Депардье на этикетке. Оказалось, что производитель продукта — белорусская компания.

Tut.by узнал, почему колбаски с этой этикеткой не продаются в Беларуси и разрешал ли актер использовать свое фото в рекламных целях.

Gerard Depardieu “kabanosy” in Moscow supermarket that look nothing like kabanosy and are made in Belarus. Poland should look into this criminality! pic.twitter.com/nc0ESKlGXe — Ola Cichowlas (@olacicho) 18 апреля 2018 г.

В холдинге «Галерея вкуса», который выпускает продукцию, рассказали, что фотография Жерара Депардье, помимо кабаносов, появилась на окорочке «конфи», сыровяленых колбасах с плесенью, утином филе и муссе фуа-гра.

— Изображение Жерара Депардье на упаковке используется в рамках лицензионного договора. В данном случае он не является нашим рекламным лицом, действует механизм иного свойства: лицензия. Этот договор позволяет нам размещать его изображение на упаковках утвержденного перечня продукции. Все дизайны согласовываются с ним индивидуально, — сообщил бренд-менеджер «Галереи вкуса» Павел Жушма.

Он также рассказал, что знаменитый актер побывал на заводе, когда искал производителей традиционных французских продуктов на территории СНГ. Продегустировал, остался доволен качеством и подписал договор о сотрудничестве.

Фото предоставлено компанией «Галерея вкуса»

Теперь продукция СЗАО «Агрокомбинат «Колос» экспортируется на территорию России с лицом знаменитого француза на упаковке. Однако в Беларуси эти же продукты продают без фотографий Депардье.

— Лицензионный договор с Жераром Депардье позволяет нашей компании поставлять деликатесные европейские продукты на рынок России. В Беларуси мы продаем точно такие же продукты, но в другой упаковке — под своей торговой маркой. По вкусу и рецептуре они ничем не отличаются от тех, просто сначала мы создали свой продукт, а позже заключили лицензионное соглашение.

Фото предоставлено компанией «Галерея вкуса»

Объемы экспортированной продукции и период действия договора с французом в компании разглашать не стали.