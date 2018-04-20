Павел Левинов: Горисполком признал, что передвижение с бело-красно-белым флагом – законно 1 20.04.2018, 8:47

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Павел Левинов

Фото: DW

Правозащитник прокомментировал борьбу витебского активиста за право на национальную символику.

Витебский областной суд не удовлетворил жалобу активиста Андрея Кешенюка, сообщает «Витебский курьер».

Ходатайство обвиняемого о приобщении к делу видеозаписи с нагрудной портативной камеры омоновца так и осталось без удовлетворения

26 марта, около 8-30, Андрей Кишенюк, находясь возле здания РУП «Белтелеком» в Витебске по адресу Черняховского, 19, достал бело-красно-белый флаг и прохаживался с ним у входа.

Накануне, 25 марта, отмечалась столетняя годовщина Белорусской народной Республики, и Андрей продолжал праздновать День Воли, но был задержан ОМОНом. Командир группы Василий Короткий и его подчиненный Ростислав Чекан доставили задержанного в Первомайский РОВД, где был составлен протокол об административном правонарушении по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В тот же день судом Первомайского района Витебска Андрей Кишенюк был оштрафован на 10 БВ, или 245 рублей.

18 апреля Витебский областной суд рассмотрел жалобу Андрея на постановление суда первой инстанции и оставил решение без изменений.

«Суддзя Іванова уважліва слухала, зрабіла пару кампліментаў, са спачуваннем задала некалькі пытаньняў… І пакінула рашэнне суддзі Карабліной бяз зменаў… штраф — 245р… «Абажаю» нашу судовую сістэму, — написал в Фейсбуке Андрей Кешенюк.

Журналисты получили комментарий витебского правозащитника Павла Левинова:

«Исходя из материалов дела, А.Кешенюк осуществлял одиночное шествие (прохаживался), что не является в соответствии с законодательством массовым мероприятием. А потому и требования омоновцев прекратить массовое мероприятие не могут являться законными. Мне Витебский горисполком письменно разрешил одиночное передвижение по городу с бело-красно-белым флагом, разъяснив, что данное действие не запрещено законом».

Напомним еще об одном обстоятельстве. Ходатайство обвиняемого о приобщении к делу видеозаписи с нагрудной портативной камеры, которую имел Ростислав Чекан осталось без удовлетворения. Почему камера оказалась не включена и как это согласуется с инструкцией по пользованию портативной камерой, осталось загадкой.