Nexta: Голос пропагандистов тонет на фоне свободной информации из интернета 20.04.2018, 13:56

Степан Светлов

Цензурой займутся те, кто провалил не одну «модернизацию» в стране.

В связи с принятием «палаткой» скандальных поправок в закон о СМИ белорусский блогер Степан Светлов, известный как Nexta, сделал видео, которое назвал «возможно, последним».

Nexta говорит о том, что изменения в законе, принятые в первом чтении, усилят давление на независимые СМИ и Байнет - в том числе из-за запрета анонимных комментариев и возможность заблокировать ресурс «в один клик».

Блогер отмечает, что «скромный голос государственных СМИ однозначно тонет на фоне свободной информации из интернета» - поэтому государство и хочет более жестко регулировать эту информацию.

Он вспоминает, что тираж «Советской Белоруссии» составляет «всего 400 тысяч экземпляров», тогда как в его «скромным блоге» некоторые выпуски набирали миллионы просмотров.

«Радует во всей этой ситуации только одно: внедрять в Беларуси цензуру интернета будут те самые люди, которые когда-то занимались модернизацией деревообрабатывающих фабрик и цементных заводов, вогнав их в многомиллиардные потери, а затем вводили в действие «декрет о тунеядцах», собрав с 50 тысяч человек по 360 рублей, а затем вернув их обратно», - рассуждает Nexta.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».