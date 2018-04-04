Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет 6 Наталья Радина

4.04.2018, 12:49

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Наталья Радина

Чем вызваны новые поправки в закон о СМИ?

Итак, приехали. Как мы и предупреждали, после блокировки «Хартии-97» и belaruspartisan.org, уголовных дел против блогеров, «гайки» будут закручиваться еще туже. Хотя казалось бы, куда уж дальше?

Телевидение захвачено еще в 1994-м, общественно-политических радиостанций в FM-диапазоне нет уж больше 20 лет, независимые газеты за исключением нескольких изданий массово уничтожены еще в начале 2000-х, главный независимый политический ресурс Charter97.org после убийства основателя, арестов журналистов, погромов офисов и конвейерного возбуждения уголовных дел заставили уехать из страны.

Но нет, все равно страшно. Давай больше! Закручивай туже! Дави все живое, что осталось!

«Хартия» выжила, стала стремительно набирать читательскую аудиторию, которая достигла 2,5 миллионов уникальных посетителей в месяц? Блокировать. Появились молодые талантливые блогеры с сотнями тысяч подписчиков? Уголовные дела за «клевету». Журналисты «Белсата» стали ездить по регионам и рассказывать, в какой отчаянной нищете там живут люди? Преследовать в судебном порядке за работу без аккредитации, которую не получишь в МИДе даже при сильном желании.

Но этого мало. Надо ввести такие поправки в и без того «драконовский» закон о СМИ, чтобы уже совсем все сравнять с землей. Чтобы только макулатура «Советская Белоруссия» с нулевой реальной аудиторией и гостелевидение с убогенькой пропагандой.

Фактически все белорусские сайты будут принудительно загоняться на регистрацию. В законе прописано, что в «добровольном порядке». Но попробуй не зарегистрируйся — тебя ждет все, через что в свое время прошла «Хартия», работая в Минске — погромы в офисах, аресты на демонстрациях, суды за работу без аккредитации, уголовные дела наравне с активистами оппозиции. Меня, журналиста, в 2010 году, тоже шокировало предъявленное в СИЗО КГБ официальное обвинение в «организации массовых беспорядков», но когда справилась с эмоциями, поняла, что, когда им страшно — на все плевать, балом правит беспредел.

Если зарегистрировался (что тоже бюрократически очень непросто), то за этим стоит ожидать контроля за всем: в первую очередь, за финансированием (а оно зачастую у независимых СМИ от международных фондов, так как самим в наших условиях не выжить) и, конечно, за контентом. Мне, например, больше всего в поправках «понравился» следующий пункт: «вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов, и на форумах также».

То есть, редакция должна подготовить для карательных органов «расстрельный список» из своих читателей, чтобы в случае, если властям что-то не понравится из размещенного ими контента — то вот вам, пожалуйста, ФИО, паспортные данные и адресок провинившегося. Естественно, в этих условиях и уровень самоцензуры среди журналистов достигнет таких высот, что даже заметки официозной БелТА будут репоститься с оглядкой. И я даже не собираюсь в этой ситуации никого осуждать — хорошо помню, как работала в роковой для «Хартии» 2010 год, не расставаясь с Уголовным кодексом — все пыталась понять, какую еще статью УК я могу нарушить. Не спасло.

Про регистрацию комментаторов на сайтах даже говорить нечего — очевидно, что власти так боятся народного возмущения в интернете, что готовы идти на все, что угодно, вплоть до блокировки социальных сетей. Такая вероятность тоже прописана в новых поправках в закон.

Только вот что я скажу. Все это чушь. Предсмертные судороги. Доведение ситуации до такого абсурда, что даже те, кто до сих пор умудрялся стоять в стороне, окажется самым активным противником этого тупого, бездарного режима.

Еще месяц назад, после блокировки «Хартии», мы пытались взывать к разуму чиновников. Объяснили на пальцах и графиках, что блокировкой крупнейшего независимого сайта Лукашенко окончательно подорвал информационную безопасность Беларуси. Белорусы сегодня смотрят не лукашенковское БТ, а пропагандистские русские телеканалы. После закрытия крупных и популярных независимых газет, они читают русские «Комсомолку» и «АиФ». После блокировки «Хартии» произошел массовый переход белорусов в российский сегмент интернета и одновременно упала аудитория «Совбелии».

Теперь я вижу, что объяснять им бесполезно. Паровоз Лукашенко стремительно мчится в пропасть. Им плевать, что «русский мир» может сожрать не только Беларусь, но и всю теперешнюю безмозглую «верхушку». Им плевать даже на их собственные проекты типа Парка высоких технологий и Совета по развитию цифровой экономики, потому что все это накроется медным тазом после уничтожения свободного интернета.

Хотела бы обратиться к разуму коллег-журналистов. Не секрет, что многие радовались блокировке сайта «Хартии». Мы предупреждали, что после нас следующими станут другие медиа. Сейчас, к счастью, проблему осознали все. Даже глава tut.by Зиссер заявил, что после принятия этих поправок белорусы будут уходить в российский сегмент интернета, хотя после блокировки «Хартии» это уже произошло.

Поодиночке со СМИ расправятся быстро. Коллеги, может, будем бороться вместе?

Дорогие читатели, мы также рассчитываем на вашу поддержку. Независимые СМИ помогали всем, кто пострадал от действий режима. Сегодня всем, независимо от политических взглядов и личных симпатий, нужно бороться за свободу слова. Иначе защитить вас будет некому.

Западным же политикам, дипломатам и аналитикам, пора прекратить строить иллюзии, что Лукашенко стал почти «демократом» и «патриотом». На самом деле, именно он сегодня - глава «русского мира» в Беларуси.

Часто в истории бывало, когда, казалось бы, в безнадежной ситуации люди объединялись и защищали последний рубеж. И после этого переходили в наступление.

Ведь почему Лукашенко так боится независимые медиа? Потому что 80 процентов населения его ненавидит. Его пропагандистские ресурсы в интернете и соцсетях в десятки раз уступают по популярности независимым СМИ. Весь интернет смеется над диктатором и его чинушами.

Так давайте покажем, что мы большинство и что мы сила.

За нашу и вашу свободу!

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org