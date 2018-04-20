Александр Глеб: Думаю, руководство «Арсенала» поставит Венгеру памятник 3 20.04.2018, 19:15

Экс-полузащитник «Арсенала» прокомментировал решение Арсена Венгера оставить пост главного тренера лондонского клуба.

"Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер — это "Арсенал", а "Арсенал" — это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты "Арсенала" недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а "Арсенал" для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство "Арсенала" поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

Венгер — очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер — лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире", — сказал Глеб в беседе с корреспондентом "Чемпионата".