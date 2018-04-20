Дональд Трамп: ОПЕК искусственно и очень сильно завысила цены на нефть 1 20.04.2018, 19:55

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После заявления президента США стоимость барреля нефти Brent снизилась.

Президент США выступил с критикой Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) из-за высокого уровня цен на нефть. Цены завышены "искусственно", написал Трамп в Twitter в пятницу, 20 апреля. Нынешняя ситуация является "неприемлемой", подчеркнул президент США, передает DW.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Накануне, в четверг, 19 апреля, стоимость барреля нефти Brent подошла к отметке в 75 долларов. Подобных значений нефть Brent не достигала три с половиной года, отмечает Reuters. При этом после заявления Трампа цена барреля опустилась до 73 долларов 27 центов.

Ограничение на добычу нефти

Существенный рост нефтяных цен объясняется, в том числе соглашением об ограничении объемов добычи нефти, которое члены ОПЕК и ряд других государств, не входящих в организацию, заключили в 2016 году. В рамках соглашения объем добычи суммарно сократили на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы уравновесить спрос и предложение на нефтяном рынке. Очередное обсуждение результатов заключенного соглашения состоится в июне 2018 года.