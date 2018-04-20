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Дональд Трамп: ОПЕК искусственно и очень сильно завысила цены на нефть

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  • 20.04.2018, 19:55
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После заявления президента США стоимость барреля нефти Brent снизилась.

Президент США выступил с критикой Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) из-за высокого уровня цен на нефть. Цены завышены "искусственно", написал Трамп в Twitter в пятницу, 20 апреля. Нынешняя ситуация является "неприемлемой", подчеркнул президент США, передает DW.

Накануне, в четверг, 19 апреля, стоимость барреля нефти Brent подошла к отметке в 75 долларов. Подобных значений нефть Brent не достигала три с половиной года, отмечает Reuters. При этом после заявления Трампа цена барреля опустилась до 73 долларов 27 центов.

Ограничение на добычу нефти

Существенный рост нефтяных цен объясняется, в том числе соглашением об ограничении объемов добычи нефти, которое члены ОПЕК и ряд других государств, не входящих в организацию, заключили в 2016 году. В рамках соглашения объем добычи суммарно сократили на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы уравновесить спрос и предложение на нефтяном рынке. Очередное обсуждение результатов заключенного соглашения состоится в июне 2018 года.


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