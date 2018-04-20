The Economist: Непопулярный президент Армении сделал себя премьер-министром 20.04.2018, 20:16

После десятилетнего пребывания у власти Саргсян мало чем может похвастаться.

О продолжающихся в Армении уже более недели акциях протеста написал авторитетный британский журнал The Economist (перевод - azatutyun.am) в статье под заголовком «Познакомьтесь с новым руководителем».

«Непопулярный президент Армении сделал себя премьер-министром», - написал британский журнал и добавил, что, дальновидно сосредоточив рычаги власти в руках премьер-министра, ныне Серж Саргсян занимает именно эту должность.

Напомнив о том, что в 2014 году сам Саргсян, который в то время занимал пост президента, заявил, что один человек не должен больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы встать у руля власти, The Economist пишет: выяснилось, что, говоря это, Серж Саргсян просто шутил.

«17 апреля лояльное Саргсяну Национальное собрание избрало его премьер-министром страны. Даже многие члены самой крупной «оппозиционной» фракции (блок «Царукян» - ред.) проголосовали за него. И если подражание является одним из самых искренних способов угождения, то Владимир Путин должен быть этим доволен», - подчеркивает издание.

Анализируя произошедшие до этого события, британское издание отмечает, что намерения Сержа Саргсяна были ясны уже давно: конституционные реформы, которые он предпринял в декабре 2015 года, дают премьер-министру практически все те же полномочия, что были ранее у президента. Поправки также отменили прямые выборы президента, гарантировав, что этот пост будет занимать человек, удостоившийся одобрения Сержа Саргсяна.

«Серж Саргсян утверждает, что парламентская система укрепит демократию, однако многие жители Армении в это не верят, утверждая, что новая запутанная избирательная система практически гарантирует Республиканской партии Саргсяна большинство голосов», - пишет The Economist.

Известный своим экономическим направлением журнал, тираж которого составляет 1,5 миллионов, отмечает: «После десятилетнего пребывания у власти Саргсян мало чем может похвастаться: экономика, зависящая от трансфертов из России, выросла незначительно, безработица составляет порядка 20%, число жителей страны, живущих за чертой бедности, с 2008 года увеличилось, границы с Азербайджаном и Турцией закрыты, иностранных инвесторов отпугивает коррупция, основные отрасли экономики контролируются олигархами, среди которых и сам Саргсян».

Представляя нынешнюю политику Саргсяна, The Economist отмечает, что у нового премьер-министра есть три программы: углубление отношений с Евросоюзом, улучшение демографической ситуации и превращение Армении в центр информационных технологий - все три, однако, по сути, нереалистичные.

«Соглашение с Евросоюзом является слабым подобием соглашения об ассоциации, от которого Саргсян отказался [в 2013 году], предпочтя членство в инициированном Россией Евразийском экономическом союзе. Программа по увеличению численности населения к 2040 году до 4 миллионов человек не содержит конкретных предложений. ИТ-сфера в Армении является самой быстро растущей отраслью экономики, но она более известна своей дешевой рабочей силой».

«Новое правление Сержа Саргсян, по всей вероятности, будет разочаровывающим, и вскоре он, возможно, сам переосмыслит мудрость озвученной им в 2014 году мысли», - заключает британское издание.