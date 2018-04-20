Олимпийская чемпионка по биатлону Ирина Кривко вышла замуж 20.04.2018, 20:20

Ирина Кривко

Уроженка Сенно в этом году стала олимпийской чемпионкой в эстафете.

Приятная новость о белорусских биатлонистах. Ирина Кривко и Артем Лещенко поженились. Ирине 26 лет. Уроженка Сенно в этом году стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Артему 28 лет. Он не такой титулованный, как Кривко, пишет «Еврорадио».

Уроженец Новополоцка до сих пор не получал наград на соревнованиях, а лучшие результаты показывал в молодежных чемпионатах.

Ирина Кривко заявила о том, что собирается вступить в брак, в декабре 2017-го после своего первого успеха — она сенсационно выиграла «серебро» на этапе Кубка мира во французском Анси.