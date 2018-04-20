Сторонники Навального подали заявки на акции «Он нам не царь» 20.04.2018, 20:29

Общефедеральная акция Навального пройдет перед инаугурацией Путина.

Сторонники российского политика Алексея Навального в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске подали заявки на проведение протестных акций «Он нам не царь» 5 мая. Об этом сообщается на страницах команды Навального в «ВКонтакте», передает «Новая газета».

В Москве оппозиционеры планируют устроить шествие на Тверской улице и митинг на Манежной площади. В Санкт-Петербурге сторонники Навального проведут шествие по Загородному проспекту и митинг на Пионерской площади. В Челябинске акция стартует у памятника Курчатову, люди пройдут по проспекту Ленина, а затем проведут митинг на Алом поле.

Общефедеральная акция Навального пройдет перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В марте Владимир Путин в четвертый раз победил на выборах президента России, набрав 76% голосов. Как анонсировал Навальный, это будут акции «против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония».