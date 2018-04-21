«Минималку обещают и полеводу, и ведущему энергетику» 21.04.2018, 8:44

В Беларуси не хватает 60 тысяч работников.

В Беларуси рекордно выросло число вакансий, сейчас не хватает почти 61 тысяча работников. Большинство предложений нанимателей — около 60% — по рабочим профессиям. Какие вакансии с минимальной и максимальной зарплатой предлагают белорусам в разных регионах?

Предложения нанимателей мы посмотрели в общереспубликанском банке вакансий. Некоторые позиции могут быть уже заполнены, тем не менее информация про открытые вакансии до сих пор находится в банке, пишет tut.by.

Гродненская область: от 4400 рублей для главного инженера на стройку БелАЭС

В Гродно требуется руководитель народной эстрадной студии «Акварель» с опытом работы не менее трех лет. Зарплата — от 305 рублей. Аналогичную сумму предлагают экономисту и звукооператору в Гродненском городском центре культуры, повару в ясли-саду, школьному уборщику и архивисту в Государственном архиве.

Вакансии с наиболее высокой зарплатой в регионе предлагают на площадке строительства белорусской АЭС. Здесь требуется главный инженер и пять заместителей директоров. Специалистам обещают зарплату от 4400 рублей. Также есть место начальника цеха по обращению с радиоактивными отходами. Будущему сотруднику предоставляют квартиру и зарплату от 2516 рублей. Кроме того, на сайте общереспубликанского банка вакансий есть объявление, где указано, что на площадку ищут 10 начальников управления. Платить обещают от 2500 рублей.

Гомельская область: самая большая зарплата — 3590 рублей

На минимальную зарплату от 305 рублей жодинское предприятие «Металлургторг» ищет водителя автомобиля со средним специальным образованием. Из дополнительных требований — права категории B и C. Аналогичную оплату труда обещают санитару или санитарке в Жлобинской ЦРБ, речицкому слесарю-сантехнику, животноводу в ОАО «Туровщина», экспедитору по перевозке грузов с желательным знанием узбекского языка и машинисту сцены в гомельском Дворце детей и молодежи.

В «Белоруснефть» требуется начальникпо внешнеэкономической деятельности с зарплатой от 2120 рублей. У соискателя должен быть стаж работы на руководящих должностях и опыт в организации и проведении международных встреч и переговоров. Желательно, чтобы будущий сотрудник владел испанским и английским языками.

Самую высокую зарплату обещают начальнику производства ликеро-водочных изделий в компании «Сябры» — 3590 рублей.

Могилевская область: минималку обещают и полеводу, и ведущему энергетику

Быховский консервно-овощесушильный завод разместил сразу несколько вакансий с зарплатой от 305 рублей. Тут требуется варщик, оформитель готовой продукции, подготовительпищевого сырья и материалов, укладчик-упаковщик и бланшировщик.

Также требуется полевод в сельскохозяйственный комплекс, главный бухгалтер в отдел образования, спорта и туризма Быховского райисполкома, ведущий энергетик, раздатчикнефтепродуктов и кассир торгового зала. Все специалистам обещают минимальную зарплату.

В Бобруйский мясокомбинат ищут заместителя директорапо производству. Он будет организовывать «своевременный выпуск качественной продукции» и получать за свою работу от 1700 рублей. Две тысячи рублей обещают водителю автомобиля в городе Горки.

Витебская область: от 1700 рублей для спортсмена-инструктора

В городской центр дополнительного образования детей и молодежи на «минималку» требуется педагог с высшим образованием. Из дополнительных требований — «иностранные языки, журналистика, менеджмент, экономика». В учреждение свободно три места с этой должностью. На 0,25 ставки в центр коррекционно-развивающего обучения ищут невролога. Зарплата — от 110 рублей. Также в регионе свободны вакансии школьного столяра на полторы ставки, уборщика, пекаря с возможностью обучения, бармена и швею.

Наиболее оплачиваемые вакансии в регионе — спортсмен-инструктор в мини-футбольный клуб «Витэн-Орша» с зарплатой от 1700 рублей и заместитель директор Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» с зарплатой от 1750 рублей.

Минск и Минская область: командиру самолета готовы платить 20 000 рублей

На минимальную зарплату в Минске ищут почтальона на 0,66 ставки, инструктора по лечебной физкультуре, повара или комплектовщика.

Высокую оплату труда предлагают в индустриальном парке «Великий Камень». Например, директору, который свободно владеет китайским языком, заплатят от 6000 рублей. Компания «JYSK» ищет директора с опытом работы на руководящих должностях в сфере розничной торговли. Соискатель должен свободно владеть литовским и английским. Зарплата — от 17 000 рублей. Однако больше всего в регионе обещают командиру воздушного судна — 20 000 рублей.

Брестская область: монтеру пути и инкассатору предлагают минималку

На минимальную зарплату от 305 рублей требуется монтер пути в Лунинец, полевод, токарь на трактороремонтный завод. «Пинсксовхозстрой» ищет на работу облицовщика-плиточника, арматурщика и штукатура. Минималку также предлагает лунинецкий «Белагропромбанк», где открыта вакансия старшего инкассатора. У соискателя должен быть опыт работы в службе инкассации от одного года, желательно прохождение службы в Вооруженных силах РБ

Комплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная страна» ищет инженера-технолога по сбору. Будущий сотрудник должен владеть техникой селективного сбора, иметь опыт работы не менее пяти лет. Зарплата — от 2000 рублей. Аналогичную сумму на этом же предприятии обещают инженеру-технологу по выращиванию.