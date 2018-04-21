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«Живу в Бресте, а в школу хожу в Минске»

  • 21.04.2018, 10:06

Один из самых перспективных белорусских футболистов о своей жизни.

На днях сборная Беларуси (U-18) отправилась на турнир в Португалию. Подготовительный сбор наша команда по традиции провела на базе столичной Академии футбола, созвав туда лучших футболистов страны в возрасте не старше 2000 года рождения. В их числе и нападающий Кирилл Кириленко, который год назад перебрался из столицы в Брест, где все чаще попадает в заявку на матчи основного состава "Динамо". При этом он неплохо знаком с устройством детско-юношеской футбольной структуры брестского клуба — как, конечно же, и с условиями в столичной футбольной академии. Перед отъездом белорусских юношей в Португалию корреспондент pressball.by встретился с Кириленко и расспросил его о некоторых сходствах и отличиях его распорядка дня в брестском "Динамо" и минской Академии футбола.

Подъем, завтрак, обед, ужин

В Бресте я живу самостоятельно с шестнадцати лет: один снимаю квартиру. Подъем зависит от времени начала тренировки: могу встать в восемь утра, а могу и в двенадцать. Поскольку живу холостяцкой жизнью, то готовлю сам. Обычно мой завтрак состоит из хлопьев и банана. А потом еду на тренировку. После нее у нас всегда обед. А после вечерних занятий — ужин.

Наши пожелания касательно меню всегда учитываются. Доктор перед тренировкой постоянно интересуется: кто пойдет кушать с командой, а кто поедет домой. Спрашивает о наших предпочтениях. Свинина, курица — еда на любой вкус. Разумеется, наши калории контролируют. Поэтому лишний вес не набираем.

Во время сборов юношеской сборной Беларуси просыпаемся в девять. В академии БФФ завтрак начинается в 9.30. В меню есть сосиски, яйца и каши.

Тренировки

Количество тренировок в день отличается. Ближе к играм — по одной в день. Когда начинается недельный цикл подготовки к матчам — по два занятия. Всегда по-разному.

Утреннюю разминку я проспал единственный раз: перепутал время и не пришел на нее. Тогда это был, наверное, самый страшный и одновременно смешной день в моей жизни. Обсуждали эту ситуацию с папой. Он меня успокоил и сказал, что такое происходит с каждым. Наверное, он прав. В любом случае это стало хорошим уроком.

В Бресте много иностранных специалистов. На самом деле проблем в коммуникации вообще не возникает. Со временем нашли общий язык. Тренеры подучили русский, футболисты привыкли к их манере говорить.

В академии "Динамо" много испанских тренеров. А ребята, которых в нее пригласили, живут в отеле "Пять колец". Центр рядом, дойти можно за 10-15 минут. Брест — компактный город, все близко. Ребятам, которые там живут, удобно.

Школа

Хоть и живу в Бресте, продолжаю учиться в столичной школе. У меня здесь заочная форма, индивидуальный график. В конце каждого месяца приезжаю на учебу, сдаю экзамены. Хочу поблагодарить учителей, которые с пониманием относятся ко мне и профессии футболиста.

В академии БФФ парни вместе едут на учебу. Все ходят в одну школу. Насколько знаю, в Бресте ситуация аналогичная. Предметы в школах ничем не отличаются от обычных. Хотя в зарубежных академиях нередко преподают психологию или учат общению с прессой. Думаю, и для нас такие предметы были бы полезны.

Английский язык, конечно, штудирую: без него сейчас вообще сложно. Плюс в Бресте много легионеров, нужно стараться с ними общаться, поддерживать разговор. Я знаю "инглиш" довольно хорошо, со всеми нахожу общий язык. Когда бывал на отдыхе в Европе, проблем с коммуникацией не возникало.

Свободное время

В академии БФФ оно начинается после 19.00 и заканчивается в 22.30. Парни занимаются своими делами. Младшие ребята ходят с воспитателями в магазин. В Бресте точно так же: там есть воспитатели, которые следят за парнями и помогают им. Думаю, у них сейчас такое же расписание, как и здесь. Еще на зарубежных сборах клуба весело. У нас много молодежи по 18-19 лет. Бывает, соберемся после тренировок и берем напрокат машину. Прикольно покататься по Турции.

В академии БФФ уделили большое внимание нашим увлечениям. Здесь есть игровая комната с приставками и компьютерами. Часто туда ходим, общаемся, играем. В "Динамо" такого еще нет. Но нужно понимать, что в Бресте академия лишь начинает развиваться, и дальше будет только лучше!

В Бресте стараюсь выбираться в люди. Кофе попить, с ребятами время провести. Тем более сейчас весна — погода хорошая. А еще и город красивый! Любимые места — "Korova" и "Golden coffee". Когда приезжаю в Минск, дома тоже сижу едко: хочется и с друзьями увидеться, и с семьей часто куда-то выбираемся.

А за нарушение режима, думаю, везде есть санкции. В сборной особенно! Хотя парни и сами понимают, что можно делать, а что не приветствуется. Стараемся соблюдать график. Бывает, с девчонкой кто-то может пройтись рядом с академией перед отбоем, но все равно возвращается вовремя. Тренеры не приемлют опозданий. Мы это тоже прекрасно понимаем.


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