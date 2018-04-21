В парламенте Британии создали группу для борьбы с российским влиянием 21.04.2018, 13:23

Новая координационная группа объединяет руководителей нескольких влиятельных комитетов парламента Великобритании.

Британские депутаты создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в выборы и и дезинформационных кампаниях РФ, чтобы понять масштабы "злостного влияния" Москвы.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Associated Press.

Новая координационная группа объединяет руководителей нескольких влиятельных комитетов парламента Великобритании, в том числе контролирующих иностранные дела и оборону.

"Поскольку опасения относительно российского негативного влияния растут, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина", - сказал глава группы консервативный депутат Том Тугендхат.

Он добавил, что Британия должна следовать за Соединенными Штатами в вопросе введении санкций против российских олигархов и государственных служащих, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 11 апреля министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд на конференции по кибербезопасности в Манчестере обвинила Россию в осуществлении "систематических кибератак".