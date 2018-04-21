закрыть
21 апреля 2018, суббота, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лидер группы System of a Down поддержал протесты в Армении

  • 21.04.2018, 13:56
Серж Танкян

Легендарный музыкант Серж Танкян рассказал, что очень хотел бы присоединиться к протестам.

Лидер группы System of a Down Серж Танкян записал видеообращение в поддержку протестующих, добивающихся отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Ролик опубликован на канале Танкяна в ютубе.

Музыкант армянского происхождения рассказал, что очень хотел бы присоединиться к протестам в Ереване. Он извинился не сможет приехать сейчас, но пообещал сделать это "в ближайшее время". Он также написал инструкцию для протестующих из нескольких пунктов, передает currenttime.tv.

"Избегайте терминологии "цветной революции", она ассоциируется с противостоянием Восток-Запад. Наша борьба не в том, чтобы быть за или против Востока или Запада, она за справедливость и прогрессивные изменения. Мы не хотим быть государством-вассалом какой-либо империи, нам нужны хорошие отношения со всеми", – сказал Танкян.

Музыкант призвал протестующих конкретизировать требования – добиваться отставки Саргсяна не только с поста премьер-министра, но и его ухода с позиции лидера своей партии, и требовать пакета реформ.

"Продолжайте ваше мирное сопротивление, избегайте ловушек провокаторов, они получат по заслугам, когда их руководители в один прекрасный день лишатся своих постов, и они будут вынуждены прийти к вам с просьбой о работе. Продолжайте быть гибкими, справедливыми, честными и любящими, продолжайте вести себя с полицией как с братьями и сестрами, поскольку они на самом деле являются таковыми", – сказал лидер группы System of a Down.

В конце ролика он включил запись демо новой песни Electric Yerevan.

Протесты в Ереване продолжаются девятый день. Участники митингов требуют отставки Сержа Саргсяна, который занял пост премьер-министра после того, как 10 лет был президентом страны. В субботу, 21 апреля полиция задержала 62 человека.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков