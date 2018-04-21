Лидер группы System of a Down поддержал протесты в Армении 21.04.2018, 13:56

Серж Танкян

Легендарный музыкант Серж Танкян рассказал, что очень хотел бы присоединиться к протестам.

Лидер группы System of a Down Серж Танкян записал видеообращение в поддержку протестующих, добивающихся отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Ролик опубликован на канале Танкяна в ютубе.

Музыкант армянского происхождения рассказал, что очень хотел бы присоединиться к протестам в Ереване. Он извинился не сможет приехать сейчас, но пообещал сделать это "в ближайшее время". Он также написал инструкцию для протестующих из нескольких пунктов, передает currenttime.tv.

"Избегайте терминологии "цветной революции", она ассоциируется с противостоянием Восток-Запад. Наша борьба не в том, чтобы быть за или против Востока или Запада, она за справедливость и прогрессивные изменения. Мы не хотим быть государством-вассалом какой-либо империи, нам нужны хорошие отношения со всеми", – сказал Танкян.

Музыкант призвал протестующих конкретизировать требования – добиваться отставки Саргсяна не только с поста премьер-министра, но и его ухода с позиции лидера своей партии, и требовать пакета реформ.

"Продолжайте ваше мирное сопротивление, избегайте ловушек провокаторов, они получат по заслугам, когда их руководители в один прекрасный день лишатся своих постов, и они будут вынуждены прийти к вам с просьбой о работе. Продолжайте быть гибкими, справедливыми, честными и любящими, продолжайте вести себя с полицией как с братьями и сестрами, поскольку они на самом деле являются таковыми", – сказал лидер группы System of a Down.

В конце ролика он включил запись демо новой песни Electric Yerevan.

Протесты в Ереване продолжаются девятый день. Участники митингов требуют отставки Сержа Саргсяна, который занял пост премьер-министра после того, как 10 лет был президентом страны. В субботу, 21 апреля полиция задержала 62 человека.