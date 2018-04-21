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Солдат, которого застрелили из пулемета в Уручье, был свидетелем по делу Коржича

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  • 21.04.2018, 15:14
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Мать погибшего в Печах солдата Александра Коржича прокомментировала выводы СК по делу сына.

Мать погибшего в Печах солдата Александра Коржича сообщила журналистам media-polesye.by, что во время следствия погиб свидетель по делу ее сына.

«Мне прислали письмо из Следственного комитета и сказали, что следствие продлят до июня, а тут вдруг такой резкий поворот. Я им сказала, что вы, наверное, хотите, чтобы все те, кто имеет отношение к этому делу, исчезли. Ровно через 5 месяцев после смерти Саши 3 марта, умерла его бабушка, которая проходила потерпевшей по делу, а недавно на учениях в Уручье погиб коллега Саши [Дмитрий Удод, – прим.], который был свидетелем. Я уже и не знаю, что думать», – говорит Светлана Коржич.

Напомним, что 19 апреля Следственный комитет сообщил журналистам о завершении дела рядового Коржича.

Следователи утверждают, избиение и издевательства стали причиной самоубийства 21-летнего солдата.

Александра Коржича нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах 3 октября. Тело Коржича нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины.


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