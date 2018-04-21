Лучшие цитаты Александра Глеба об Арсене Венгере 21.04.2018, 17:42

Cо временем белорусский футболист понял, кто главный тренер в его карьере.

Свой самый лучший отрезок в карьере Александр Глеб провел в «Арсенале», за который выступал три года. Арсен Венгер был лично заинтересован в переходе Алекса, и даже подстроил игру коллектива под Глеба, пишет «Трибуна».

Тренер полностью доверял белорусу, но в 2008-м хавбек, несмотря на уговоры Венгера остаться, решился на переход в «Барселону», чем француза обидел.

Однако, видимо, со временем, неудачно съездив в Испанию, Александр все-таки понял, кто главный тренер в его карьере. Во всех своих интервью про «Арсенал» он всегда хвалит Арсена. Даже тогда, когда другие критикуют.