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Лучшие цитаты Александра Глеба об Арсене Венгере

  • 21.04.2018, 17:42

Cо временем белорусский футболист понял, кто главный тренер в его карьере.

Свой самый лучший отрезок в карьере Александр Глеб провел в «Арсенале», за который выступал три года. Арсен Венгер был лично заинтересован в переходе Алекса, и даже подстроил игру коллектива под Глеба, пишет «Трибуна».

Тренер полностью доверял белорусу, но в 2008-м хавбек, несмотря на уговоры Венгера остаться, решился на переход в «Барселону», чем француза обидел.

Однако, видимо, со временем, неудачно съездив в Испанию, Александр все-таки понял, кто главный тренер в его карьере. Во всех своих интервью про «Арсенал» он всегда хвалит Арсена. Даже тогда, когда другие критикуют.


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