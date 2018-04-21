Фотофакт: В Гродно ветер повалил бетонную стелу 21.04.2018, 19:32

Шестиметровая конструкция упала на обочину.

Бетонная стела с надписью «Cчастливого пути» и гербом Гродно на выезде из города, видимо, не выдержала порывов сильного ветра, сообщает «Радыё Свабода».

Конструкция длиной около шести метров упала на обочину. Если бы ее повалила в другую сторону, она могла бы перегородить проезжую часть возле Южного рынка.

Часть конструкции разломилось на куски от удара. Но образ оленя святого Губэрт - городского герба - осталась почти неповрежденным.

Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный порывистый ветер достигал 15-20 м/с в разных регионах страны, начиная с 18 апреля.