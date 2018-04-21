Сильный ветер привел к отключению электроэнергии в нескольких областях 21.04.2018, 22:15

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Об этом сообщил tut.by официальный представитель ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.

По данным на 21.00 продолжается восстановление электроснабжения. Ведутся работы по подключению 47 населенных пунктов в Витебской области. Всего было нарушено электроснабжение в более 260 населенных пунктах Витебской области.

Также продолжается работа по восстановлению электроснабжения 28 населенных пунктов в Минской, 10 населенных пунктов в Могилевской и 2 населенных пунктов в Брестской областях.

Из-за отсутствия электроэнергии было нарушено водоснабжение в агрогородке Сеница Минского района.

Напомним, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Он также стал причиной «пыльной бури» на трассе М1.