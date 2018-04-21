Фотофакт: На трассу М1 налетела «песчаная буря» 6 21.04.2018, 17:05

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На «Олимпийке» произошло много ДТП.

На трассе М1 (Брест — Минск — граница России), на участке дороги между Дзержинском и Барановичами, — песчаная буря. Непривычное для Беларуси явление вызвало множество ДТП, о нем в редакцию tut.by сообщили читатели.

«С полей (вероятно) поднялся сухой песок. Много аварий, есть пострадавшие», — сообщил один из читателей.

«Если ехать со стороны Минска, не доезжая „Зубра“ (металлический знак в виде зубра на трассе М1) километр или два примерно», — уточнил еще один очевидец.

Чем вызвано явление и к каким последствиям оно привело, уточнить не удалось — ГАИ недоступна для комментариев.