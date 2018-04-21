Никол Пашинян уполномочен вести переговоры по вопросу отставки Саргсяна 2 21.04.2018, 22:26

Никол Пашинян

Фото: Panorama.am

Переговоры могут вестись только об условиях отставки премьера Армении.

Выступая сегодня на митинге оппозиции в Ереване, оппозиционный депутат и лидер движения против Сержа Саргсяна Никол Пашинян заявил, что во время его сегодняшней беседы с президентом Арменом Саркисяном на площади Республики он подтвердил свою позицию о том, что переговоры могут вестись только об условиях отставки Сержа Саргсяна и мирной передачи власти без потрясений, сообщает «Радио Азатутюн».

«Никакой другой темы у нас на повестке дня быть не может», - отметил он.

При этом, Пашинян заявил, что такие переговоры должны вестись в каком-либо нейтральном месте, например, в гостинице «Марриотт Армения» на площади Республики, либо в какой-либо другой гостинице.

Никол Пашинян повторил программу по осуществлению мирной передачи власти, которую он озвучил на вчерашнем митинге. Он вновь подчеркнул, что они готовы вести переговоры только на тему отставки Сержа Саргсяна. Пашинян, однако, отметил, что из тактических соображений. для того, чтобы вести переговоры более гибко, у них в арсенале есть и план «Б», и план «В».

Лидер оппозиции попросил присутствующих на митинге уполномочить его для ведения таких переговоров. На это митингующие стали одобрительно скандировать «Никол! Никол!»

Никол Пашинян также отметил важность того , чтобы протесты оставались мирными. Обращаясь к гражданам, он вновь призвал их констатировать, что те люди, которые, возможно, будут совершать насилие, не являются членами движения.

По словам Пашиняна на сегодняшней встрече с Арменом Саркисяном он также сказал Саркисяну, что хотя у президента нет больших полномочий, но он является гарантом Конституции. Поскольку, как подчеркнул Пашинян, у власти нет оснований применять силу против демонстрантов, если их протест остается мирным, если сила все же будет применена, ответственность за это ляжет на Армена Саркисяна.