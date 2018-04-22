Десятки тысяч венгров вышли на акцию против контроля Орбана над СМИ 3 22.04.2018, 12:27

Демонстрация в Будапеште стала второй массовой антиправительственной акцией со времени парламентских выборов.

Десятки тысяч венгров протестовали в субботу против правительственного контроля над медиа.

Об этом сообщает Reuters.

Демонстрация в Будапеште стала второй массовой антиправительственной акцией со времени парламентских выборов, которые состоялись 8 апреля и в результате которых партия премьера Виктора Орбана "Фидес" получила две трети мест в парламенте.

Начиная с 2010 года венгерский премьер увеличил контроль над медиа и поставил своих союзников во главе некогда независимых организаций.

В ходе протеста организаторы призывали к свободе средств массовой информации и изменений в правительстве.

Петер Марки-Зай, который в феврале победил кандидата "Фидес" на местных выборах, призвал оппозиционные партии правого и левого спектра объединиться для совместного противостояния доминированию правительства.

"Мы должны бороться против их медиа доминирования и их фабрик лжи" - заявил он.

"Наша основная цель – расшатать контроль "Фидес" над государственными медиа, однако оппозиционные партии также имеют задачи, поскольку они также ответственны за ситуацию, в которой мы оказались" - заявляли организаторы перед началом акции.

Протестующие собрались под зданием венгерского парламента, а затем прошли маршем к мосту Елизаветы, размахивая национальными и ЕС-овскими флагами. При этом они держали баннеры со слоганами "Виктор, верни нашу демократию", "Мы хотим свободы прессы" и "Смена режима".

Напомним, неделю назад в Будапеште до 100 тысяч людей вышли на протест против избирательной системы с требованием о пересчете голосов на парламентских выборах.

Как известно по итогам выборов 8 апреля партия Фидес под руководством Виктор Орбана выиграла более 2/3 голосов в парламенте. Больше всего голосов Фидес получил на мажоритарных округах, по партийным спискам партия получила чуть меньше 50% голосов.