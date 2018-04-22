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Леонид Судаленко: Дело «Семья Попченя против правительства Беларуси» войдет в историю

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  • 22.04.2018, 13:55
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Леонид Судаленко

Стратегическая тяжба закончится изменением национального законодательства.

Об этом правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области, лауреат премии «Хартии-97» за 2017 год в номинации «За личное мужество» Леонид Судаленко написал в «Фейсбуке»:

«Устроил себе субботник, что бы закончить жалобу в Комитет ООН по правам человека от имени родителей погибшей на колхозном поле под колесами грузовика 13-летней школьницы Виктории Попчени.

В обращении идет речь о нарушении государственными агентами права на жизнь ребенка. Уверен, дело «Семья Попченя против правительства Беларуси» войдет в историю и станет напоминанием каждой горячей чиновничьей голове, которая когда-нибудь вздумает привлечь школьников к запрещенному принудительному труду. Мы будем добиваться, что бы будущее решение ООН висело в каждой школе в самых публичных местах как напоминание всем нам взрослым об ответственности за наших детей.

И еще. Для тех, кто повторяет, мол ничего изменить нельзя. За два года с момента трагедии под Молодечно мы не зафиксировали ни одного случая привлечения школьников к принудительным сельхозработам. На сегодня полностью исполнено решение суда первой инстанции о взыскании в пользу семьи погибшей школьницы морального вреда в размере BYN 50 тыс.

Стратегическая тяжба «Семья Попченя против правительства Беларуси» продолжается и уверен, закончится изменением как национального законодательства, так и практики его применения, ведущих к нарушению в нашей стране права детей на жизнь».


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