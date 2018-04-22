Куда нас ведет луканомика? 4 22.04.2018, 14:55

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Ситуация критическая, а правители обсуждают черт знает что.

Что экономика постсоветских стран находится в системном кризисе - становится вполне очевидно, пишет колумнист «Белгазеты» Александр Обухович:

«Безусловно, сегодняшний кризис является неизбежным следствием выбора, сделанного в 1991г. Именно тогда в массовое сознание были внедрены мифы о приоритете политики над экономикой и «невидимой руке рынка», которая должна отрегулировать все экономические проблемы. Причем государству отводилась странная роль, когда вмешиваться в ход экономических процессов оно вроде бы было не должно, но ответственность за их ход несло полную.

Господство политиканов в экономиках постсоветских стран не только сказалось на выборе экономической модели. Еще существеннее, что все страны финансировали свои общегосударственные и социальные программы за счет проедания советского наследства. Под лозунгом заботы об электорате. Гарантированно обеспечивая деградацию своих экономик.

С распадом СССР и ликвидацией плановой экономики встал вопрос о формировании из бывших советских предприятий «агентов рынка», способных конкурировать при открытых границах. И этот вопрос был провален политиканами по всему постсоветскому пространству. Вне зависимости от того, была проведена приватизация или нет.

Частью это имело объективные причины - уж слишком высока в СССР была доля ВПК в промышленности. И уже конверсия показала, что предприятия запросто перейти на выпуск гражданской продукции не могут, требуется их переформатировать. А это - серьезная инженерная задача, которую никто и не ставил. Но все же главной проблемой было отсутствие на предприятиях собственных сервисно-сбытовых сетей (что требовало дополнительных инвестиций в них) и систематическое недозакладывание амортизации. И на государственных, и на частных предприятиях.

Так, по данным академика Абела Аганбегяна, российские предприятия в среднем обновляли капитал с темпом 0,7% в год. В развитых странах - 14% в год. Так что не удивительно, что основные фонды изношены до неспособности выпускать конкурентоспособную продукцию. В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет. Потому и Росстат говорит о наличии больших недозагруженных мощностей (не представляя, насколько они устарели), а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - о необходимости инвестиций, поскольку для выпуска конкурентоспособной продукции мощностей недостаточно.

По Беларуси цифр нет, скрыты за завесой секретности, но положение ничуть не лучше. Для выхода на траекторию развития в кратчайшие сроки нужен выход ВВП на уровень $100 млрд. Для чего необходимы инвестиции в основной капитал не менее $90-100 млрд. Которых нет. Если процесс растянуть - конкуренты уйдут вперед, и вкладывать придется еще больше. И без того по темпам развития мы уступаем не только средним цифрам по планете, но и ближайшим соседям», - пишет автор.

Ситуация критическая, а правители и в России, и в Беларуси обсуждают черт знает что, отмечает колумнист.

«В России все делят природную ренту. Популисты хотят поддержать население. Чиновники - пропустить возможно большую часть через свои руки (авось что-то прилипнет), бизнес хочет от государства обеспечения гарантированного сбыта через госзаказы. Наука, культура, АПК - всем нужна господдержка. Чисто монетарные методы стимулирования спроса частью провалились, частью утонули в коррупции.

И никто не пытается определить, какие инвестиции и в каком объеме нужны стране для выхода на траекторию развития и откуда их взять. Частичное восстановление ВПК, по опыту рейганомики, как раз призвано дать промышленности стабильные заказы, под которые имеет смысл модернизация. Но практика показала, что трансферта технологий в другие отрасли в России почти не происходит.

Что до объемов требуемых инвестиций, то расчетов по России пока нет. Исходя из потребности Беларуси и того, что ВВП Беларуси составляет 2-3% от российского, ожидаемого сохранения объемов природной ренты, можно предположить, что потребность России составит не менее $2 трлн. Причем еще предстоит придумать, куда их с толком вложить. Если меньше - «счастье» в виде нормально развивающейся экономики будет далеко не для всех россиян. Там решения пока нет.

А в Беларуси нет и природной ренты. Правительство Михаила Мясниковича еще в 2011г. определило, что для сохранения уровня жизни населения 2010г. и стабилизации производства требуются инвестиции в $68 млрд. И что?

Да ничего. Сегодня, с учетом стремительно падающей конкурентоспособности нашей продукции, конкуренции и дальнейшей деградации промышленности, требуется уже не менее $100 млрд. А у нас - ни страновой стратегии, ни промышленной политики. Власть молчит и обещает несбыточное. «Либералы» радуются снижению инфляции (несмотря на его дорогую цену), ратуют за сокращение госрасходов, приватизацию и снижение налогов. Указывают на слишком высокую долю ВВП, перераспределяемую государством.

Но жесткая кредитно-денежная политика угнетает реальный сектор, ведет к снижению ВВП. В приватизации нет покупателей на наши активы. И кто сказал, что при снижении налогов бизнес кинется инвестировать, а не выведет кэш за границу? Ведь сегодня на инвестиции просто нет спроса, инвестировать просто некуда. Снижать налоги нет оснований, но абсолютно необходимо вернуть льготы по налогообложению части прибыли, направленной на инвестиции. Вплоть до полного освобождения. И включить в эти льготы средства, направленные на покупку валютных облигаций Минфина. Стране инвестиции важнее зарплат чиновников.

Что касается доли ВВП, перераспределяемой государством. Да, сегодня страна на такие расходы не зарабатывает. Есть потребность в увеличении расходов на образование даже за счет других статей бюджета. В бюджете есть и ненужные расходы. Но этот уровень госрасходов, при ВВП около $100 млрд., вполне на уровне самых продвинутых стран. Не госрасходы велики - ВВП недопустимо мал. И не только в части госрасходов, но и в части зарплат, и в части пенсий, и в части обеспечения развития страны. Только ни нынешнее правительство, ни власть в целом обеспечить повышение ВВП до приемлемого уровня заведомо не способны», - заключает автор.