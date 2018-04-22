Почему от ободряющих заявлений Лукашенко становится тревожно 9 22.04.2018, 17:47

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Народная примета наших дней: если власти говорят, что все будет хорошо – жди проблем.

Вот и на субботнике в Александрии диктатор настойчиво твердил о том, что для роста цен на продукты и коммунальные услуги нет никаких оснований.

Но мы-то помним новогоднее обращение в канун 2009-го, когда Александр Лукашенко успокаивал белорусов: «Вы должны знать: власть не допустит обвала и хаоса, не предаст ваше доверие». А уже 2 января белорусы стали беднее благодаря девальвации рубля, пишет «Салiдарнасць».

В ноябре 2010-го правитель снова заверил, что не допустит девальвации рубля. А в мае 2011-го Петр Прокопович выдал знаменитую фразу: «Пока я руковожу Нацбанком, никакой одномоментной девальвации не будет». Что было дальше, вы знаете.

Но вернемся к субботнику. Говоря об отсутствии оснований для роста цен, руководитель страны сделал интересную оговорку. Мол, такой рост возможен только при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, продиктованных извне. Например, резкое падение на рынках основных стран-партнеров или обострение ситуации на мировых рынках в результате каких-то военных действий.

Учитывая тот факт, что форс-мажоры у нашего основного торгового партнера стали возникать все чаще, списать на это обстоятельство можно все что угодно и когда угодно.

Слова о том, что сегодня наши крестьяне не барствуют, можно интерпретировать по-разному. Здесь любопытно продолжение мысли человека, который до сих пор гордится тем, что «не развалил колхозы»:

— Конечно, в сельском хозяйстве всегда сложно в любой стране. Но жить можно. Тот, кто хорошо работает, а это уже больше половины хозяйств. Я не говорю про фермеров и так далее. Они не пользуются никакой поддержкой государства. А если и пользуются — это им в плюс. Они сами себя обеспечивают.

Вот как, оказывается. Фермеры, которые не прожигают ежегодно миллионы государственных дотаций, умудряются обеспечивать себя сами. А те, кого государство десятилетиями опекает, живет сложно и не барствует.

Как тут не вспомнить слова политолога Валерия Карбалевича:

— Лукашенко интересует экономика в плане сохранения власти, а не с точки зрения экономической эффективности. Поэтому у нас и сохранились колхозы, так как такая патерналистская модель государства является оптимальной для сохранения власти. То есть, власть — это главное.

Стоит ли в таком случае правителю — уроженцу Копыси — надеяться на то, что хотя бы агрогородки и крупные деревушки сохранятся в будущем? Ведь в первую очередь полукрепостное существование и мизерные зарплаты выталкивают сельчан из деревень в города в поисках лучшей жизни.