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Россияне запустили тысячи самолетиков в поддержку Telegram

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  • 22.04.2018, 19:47
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Фото: Moscow-Live.ru

В соцсетях появилось множество снимков и видео запуска самолетиков.

Сторонники свободного доступа в интернет по призыву создателя заблокированного мессенджера Telegram Павла Дурова запустили бумажные самолетики - символы "цифрового сопротивления". Дуров попросил самолетики не только разбросать, но и собрать через час - напомнив, что сегодня День Земли, передает newsru.com.

Необычную акцию создатель заблокированного мессенджера Павел Дуров назначил на 7 вечера по местному времени. В соцсетях появилось множество снимков и видео запуска самолетиков.

✈️✈️✈️#telegram

Публикация от @ julia_rock_n_rolla

#свободныйинтернет #telegram #telegramживи

Публикация от Анастасия (@enot_v_inste)

16 апреля на Лубянке в центре Москвы задержали активистов, запускавших бумажные самолетики в знак протеста. Среди них были Мария Алехина и Дмитрий Энтео, суд назначил им по 100 часов обязательных работ, признав нарушения по статье КоАП о проведении массовых мероприятий.

Роскомнадзор приступил к попыткам блокировки Telegram 16 апреля после решения суда. В воскресенье утром пользователи в России жаловались на недоступность домена www.google.com и некоторых сервисов IT-гиганта.


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