На площади Республики в Ереване зачитали послание арестованного Пашиняна 22.04.2018, 20:57

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Никол Пашинян

Фото: EADaily

Акции неповиновения будут продолжены до тех пор, пока Саргсян не уйдет.

Ни в коем случае не идти на столкновения, обходить возможные места стычек с полицией. С таким посланием обратился к участникам акций протеста лидер движения «Мой шаг», депутат парламента Никол Пашинян. Его послание участникам митинга на площади Республики зачитала член партии «Гражданский договор» Лена Назарян, пишет news.am.

По ее словам, Пашинян сказал, что борьба должна быть продолжена независимо от его присутствия. «Завтра должны суметь самоорганизоваться, ни в коем случае не идти на столкновения, обходить возможные места сстычек с полицией, ночью не оставаться на улице», - передала она его слова.

Член партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян отметил, что акции гражданского неповиновения будут продолжены до тех пор, пока Серж Саргсян отступит. Он проинформировал, что акции будут начинаться каждым утром в 08.15. «Если будут провоцировать столкновение, не идите на них, меняйте место. Жители областей либо присоединяются к акциям в Ереване, либо проводят акции у себя. Не забываем о тотальных забастовках», - сказал он.

Напомним, что сегодня лидер протестов в Армении Никол Пашинян был задержан полицией.