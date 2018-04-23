В Лиде презентовали римско-католическое издание «Нового Завета» по-белорусски 23.04.2018, 12:17

В презентации принял участие Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

20 апреля в Лидском историко-художественном музее состоялась презентация первого полного официального римо-католического издания на белорусском языке «Нового Завета», которое вышло в 2017 году в Минске в результате 15-летней работы Секции по переводу литургических текстов и официальных документов Церкви при Конференции Католических епископов в Беларуси, сообщает сайт catholic.by.

В презентации приняли участие Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, председатель Секции по переводу литургических текстов и официальных документов Церкви при ККЕБ ксендз-каноник Ян Кремис, доктор библейской теологии с. Марина Пашук, настоятель Фарного прихода в Лиде ксендз-каноник Владимир Гуляй, католические, православные и греко-католические священники, представители государственной власти и верующие.

В слове к собравшимся архиепископ Тадеуш Кондрусевич сказал: «Старшее поколение христиан разных конфессий хорошо помнит времена гонений, когда практически не было возможности иметь Священное Писание. В деревне Одельск, что в Гродненском районе, где я родился, люди передавали друг другу экземпляр Библии, как наиболее ценный дар, чтобы можно было почитать Слово Божие».

«Сегодня различные конфессии и просто интеллектуалы занимаются переводом Священного Писания, и количество Библий увеличивается со дня на день. Католическая Церковь, как и Православная, держатся принятых принципов, что перевод должен быть совершен официальной комиссией и утвержден соответствующей церковной властью», — продолжал митрополит.

Иерарх добавил, что 2017 год, как год юбилея 500-летия издания Библии Франциска Скорины, ознаменовался первым официальным изданием «Нового Завета» на белорусском языке практически одновременно как Католической, так и Православной Церковью. «То, что мы, не сговариваясь между собой, одновременно подготовили свои переводы и их выдали, является еще одним свидетельством того, что наши Церкви, как Церкви-сестры, под действием Святого Духа стремятся своевременно донести до верующих всегда живо и действенно Божье слово (ср. Евр 4, 12) с целью созидания жизни на евангельских ценностях», — подчеркнул митрополит.

Архиепископ напомнил, что первая презентация католического и православного изданий «Нового Завета» прошла в конце прошлого года в Национальной библиотеке Беларуси и вызвала широкий и позитивный отклик не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

1 февраля 2018 года во время визита Ad limina белорусских епископов в Ватикан экземпляр католического перевода «Нового Завета» был вручен Папе Франциску.

«Совершая перевод на белорусский язык Священного Писания, Католическая Церковь, как и Православная, не только решает свои проблемы с целью донести Слово Божие до широких масс населения, но и обогащает белорусскую культуру новой религиозной и библейской терминологией», — отметил митрополит. По его словам, необходимо иметь в виду и то, что «белорусский теологический, литургический и библейский язык еще формируется, поэтому перевод носит творческий характер».

«Подобно тому, как наш знаменитый земляк Франциск Скорина пять веков назад подарил нашему народу Библию на его родном языке, так Церковь сегодня дарит своим верующим и всем заинтересованным Новый Завет на белорусском языке. Благодаря этому Иисус сегодня может обращаться к народу так, как говорил 2000 лет тому назад», — сказал иерарх.

Хотя Новый Завет издан, но, как заметил Митрополит, «не достаточно только его приобрести и поставить на полку»: «Священное Писание необходимо читать и изучать, так как это книга жизни, книга веры, книга вечно живого и действенного Слова Божия», книга, которая ведет к спасению.

Архиепископ напомнил, что первой печатной книгой, которую выдал Иоганн Гуттенберг в Германии около 1455 года, была именно книга Библии. Подвиг Гуттенберга в 1517 году повторил восточнославянский первопечатник Франциск Скорина, который, будучи доктором медицины, «выдал первую книгу не о лечении человеческого тела, но о лечении его души».

«Чтобы успокоить голод, не достаточно только купить хлеб и положить его на стол. Хлеб необходимо съесть. Также и для успокоения духовного голода необходимо узнавать и принимать Слово Божие», — обратил внимание Митрополит.

Пользуясь случаем, архиепископ передал Лидскому историко-художественному музею и Лидской районной библиотеке имени Янки Купалы по экземпляру Нового Завета. «Его тексты написаны 2000 лет и поэтому являются историческими. Логично, чтобы их место тоже было в музее», — отметил в связи с этим иерарх.

«Еще не так давно в библиотеке мы искали художественных, исторических, научных и других книг. Сегодня Лидская районная библиотека имени Янки Купалы обогащается книгой Нового Завета, который вместе с Преданием является источником нашей христианской веры», — добавил митрополит.

Потом доктор библейской теологии с. Марина Пашук представила доклад об истории переводов на белорусский язык Нового Завета и работе над этим изданием. А представитель Православной Церкви в своем выступлении призвал читать Библию, как книгу жизни.