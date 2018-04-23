Как эмигрант из Гомеля стал «квасить» и «коптить» в Цинциннати 2 23.04.2018, 12:45

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Гэри и Либби Лейбман

Фото: Facebook

Американские СМИ рассказали о семейном бизнесе Гэри Лейбмана.

Гэри Лейбман со своей женой Либби уже несколько лет занимались в Цинциннати квашением овощей и копчением костей для собак, поставляя их в рестораны, магазины и продавая напрямую на рынке, пишет сайт «Беларусь и Мир».

Правда, делали они это, не имея собственных «площадей», а «кочуя» по разным помещениям. Например, одно время размещались на базе бизнес-инкубатора, созданного специально для помощи стартапам из пищевой сферы.

А теперь уроженец Гомеля и его супруга пришли, наконец, к осуществлению давней мечты и собираются открыть свой магазинчик «Квашеная свинка» в одном из районов города под названием Уолнат-хиллс.

Лейбманы уже купили для этого здание, в котором сейчас идет реконструкция. Интересно, что для его приобретения Гэри и Либби запустили на Kickstarter кампанию по сбору денег. Откликнулись 252 человека, которые пожертвовали требуемые 15 тысяч долларов.

Об этом пишут местные СМИ.

Так выглядит кимчи. Фото: Facebook.com

По словам Гэри, он увлекся поварским искусством в детстве, когда еще жил в Беларуси. Мальчик наблюдал, как колдовала над блюдами бабушка, и помогал ей готовить.

Лейбман переехал в США в 10 лет вместе со своей семьей во время второй волны эмиграции, когда распадался Советский Союз. Промежуточными пунктами путешествия были Австрия и Италия.

Причем родители планировали попасть в Филадельфию. Но английский не знали, и заполняли иммиграционные документы, переписывая у других. В итоге скопировали по ошибке и «Цинциннати».

До того, как придти к идее «Квашеной свинки», Гэри больше десятка лет работал поваром в различных заведениях. И всегда хотел открыть свое дело, но не ресторан.

А начал он с изготовления лакомства для собак – копченых говяжьих костей. Это было самое легкое, на что можно было получить разрешение. Лейбман коптил кости и ездил с ними по мероприятиям в пользу бездомных собак.

Во время выездной продажи. Фото: Facebook

А уже позднее к его меню добавилась и пища для людей – консервированные овощи. С открытием же своего магазина Лейбманы начнут продавать в нем еще копченое мясо, в основном курятину и свинину.

Фирменным блюдом уроженца Гомеля стало кимчи. Он научился делать его в одном из ресторанов, где работал. Это блюдо корейской кухни – остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинская капуста.

Освоив кимчи, Гэри стал продолжать с другими разнообразными продуктами – огурцами, морковкой, свеклой, подвергая их натуральному консервированию.

Именно квашение стало «фишкой» бизнеса супругов. Все процессы в данном случае происходят при помощи образования естественного консерванта – молочной кислоты. И это нравится приверженцам здорового питания.

Также один из плюсов – ингредиенты от местных фермеров. Как утверждают Лейбман и его жена, тесные связи с производителями сельхозпродукции гарантируют использование только свежих продуктов.