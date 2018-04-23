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Зачем «телевизионщики» пугают «письмами счастья» за техосмотр?

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  • 23.04.2018, 17:42
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Фото: abv.by

Журналисты госСМИ ввели водителей в заблуждение.

Никто ведь не спорит, что камеры нам строить и жить помогают. И с нарушениями бороться нужно, и повышать культуру вождения с помощью "всевидящего ока", пишет блогер Василий Телогрейкин для abw.by.

Поэтому установка камер наружного наблюдения на 65 перекрестках Могилева, в общем-то, замечательная инициатива. А вдруг понадобится видеоматериал по какому-нибудь ДТП или по факту нарушения общественного порядка? Правоохранительные органы просмотрят записи - и это поможет объективному расследованию.

Городские власти весьма предусмотрительны - выбор остановили на многофункциональных камерах, которые не просто наблюдают, но и умеют фиксировать нарушения ПДД. По замыслу их смоленских создателей, эти камеры могут зафиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, переезд стоп-линии, управление без ремня, разговор по телефону и др. Обратите внимание на ключевые слова "умеют" и "могут".

Какие-то люди из ТРК "Беларусь-4. Могилев" вызвались сообщить об этом с голубого экрана. Одни несведущие отсняли сюжет, другие его одобрили, а третьи выплеснули в массы. Получилось: начали за здравие, а кончили за упокой - сообщили автовладельцам, что с 1 июля за все эти нарушения к последним полетят "письма счастья". Материал до сих пор доступен по ссылке.

Не все водители читают abw.ин, тем более далеко не все вникают в тонкости национального законодательства. Есть многочисленная категория наших граждан, которые впитывают информацию по принципу "это же по телевизору сказали - значит, так и есть". Именно этих людей журналисты и ввели в заблуждение. Они просто перепутали возможность с допустимостью.

А дело в том, что за "письма счастья" в ПИКоАП "отвечает" статья 10.3, в частности, ее части 3 прим. и 4 прим. Если коротко, то "постановление о наложении взыскания без участия лица" и "копия высылается заказным письмом" - это и есть то самое "письмо счастья". А кому именно оно высылается, сказано в ч.1 ст.4.9 КоАП: "ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства".

В обеих статьях (10.3 ПИКоАП и 4.9 КоАП) указано, в каких случаях это происходит. Случаев всего два - это превышение скорости движения и нарушение правил остановки-стоянки. Ни в этих статьях, ни в каких-либо других нет и никогда не было нормы, допускающей высылать "письма счастья" в других случаях. Все фантазии о проезде на красный, стоп-линиях, ремнях и прочем есть результат невнимательности при подготовке материала.

По факту зафиксированных вышеуказанных правонарушений сотрудники ГАИ не имеют права высылать готовые постановления собственникам (владельцам). Они должны установить, кто именно находился за рулем и совершил нарушение, для чего могут лишь пригласить на беседу и поинтересоваться у собственника (владельца). Если тот признает вину - привлечь к ответственности, если не признает - начать процесс доказывания. Но это уже другая история.


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