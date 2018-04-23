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Траур в Кремле

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  • Геннадий Гудков, Facebook
  • 23.04.2018, 18:11
  • 6,353
Фото: AFP

Армения показала пример России.

Представляю, какой сегодня траур в Кремле, сколько там злости и негодования: уличные протесты в Ереване победили действующую власть, желавшую узаконить свое вечное правление и остановили скатывание Армении к тоталитаризму. Теперь в маленькой кавказской республике возникнет новая и демократическая система власти. Сменяемая и подотчетная народу. Виват вам, братья-армяне! Вы сегодня доказали, что вы - настоящие граждане страны, ее настоящие патриоты, а не стадо покорных баранов, уныло плетущихся за пастухом, вообразившим себя бессменным начальником.

Искреннее уважение к вашему чувству человеческого достоинства и мужеству по отстаиванию своих конституционных прав. Нам, жителям великой России, еще очень далеко до вас по уровню гражданского сознания и ответственности за свою страну, хотя у нас - многолетняя общая история и исторические традиции.

Радуясь вашей мирной победе над авторитаризмом, хочу сказать, что построение новой, демократической системы управления страной безусловно придаст мощный импульс развитию армянской экономики и всем другим важным аспектам жизни общества. С новой эрой вас, уважаемые соседи!

Геннадий Гудков, Facebook


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