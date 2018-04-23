Анджей Почобут: Мы хотим, чтобы в Беларуси было как в Армении 2 Анджей Почобут, Facebook

23.04.2018, 19:31

Анджей Почобут

В Беларуси веселья было бы не меньше.

Армяне радуются. Армянская часть моей френдленты утверждает, что такого веселья они никогда не видели...

Если представить, что сами_знаете_кто вдруг покинул свой пост, то знаю точно - у нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване.

И ещё один момент важный для Беларуси. Теперь на популярный в ватно-лоялистской среде вопрос: «Вы что хотите, чтобы было как в Украине», появился достойный ответ: «Нет, я хочу, чтобы было как в Армении».

Анджей Почобут, Facebook