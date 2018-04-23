Анджей Почобут: Мы хотим, чтобы в Беларуси было как в Армении

Анджей Почобут: Мы хотим, чтобы в Беларуси было как в Армении2
- Анджей Почобут, Facebook
- 23.04.2018, 19:31
В Беларуси веселья было бы не меньше.
Армяне радуются. Армянская часть моей френдленты утверждает, что такого веселья они никогда не видели...
Если представить, что сами_знаете_кто вдруг покинул свой пост, то знаю точно - у нас веселья было бы не меньше, чем сегодня в Ереване.
И ещё один момент важный для Беларуси. Теперь на популярный в ватно-лоялистской среде вопрос: «Вы что хотите, чтобы было как в Украине», появился достойный ответ: «Нет, я хочу, чтобы было как в Армении».
Анджей Почобут, Facebook