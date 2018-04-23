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Николай Статкевич: Мы костьми ляжем, чтобы Лукашенко ушел

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  • 23.04.2018, 22:59
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Николай Статкевич

Пример протестов в Армении остановит правителя.

На фоне сегодняшних событий в Армении новое звучание приобретает и заявление Белорусского национального комитета, одобренное БНК сегодня и опубликованное одним из его лидеров Николаем Статкевичем в Фейсбуке. Авторы заявления предупреждают Лукашенко, что терпение народа не бесконечно.

«Мы будем делать все, костьми ляжем, чтобы не допустить, чтобы Лукашенко снова остался даже без имитации выборов 7 лет у власти», – говорит «Белсату» Николай Статкевич.

По мнению Статкевича, Лукашенко очень боязлив и боится людей.

«Лидеры (оппозиции – прим.) и пример протестов в Армении его остановят. Я считаю, что армяне сделали белорусам подарок. Они сегодня дали нам время… Стратегия уличного ненасильственного сопротивления была успешно реализована в Армении», – говорит политик.

Чтобы вывести белорусов на улицы, по мнению Статкевича, нужны 3 фактора: лидеры, народ должно «достать», у людей должна появиться надежда, что что-то можно изменить.

«Если у белорусов появится надежда, вы их не узнаете».


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