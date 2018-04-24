Главный урок Армении - все возможно Игорь Эйдман

24.04.2018, 10:09

Игорь Эйдман

Свобода дается тем, кто способен за нее драться.

Главный урок Армении - все возможно, если преодолеть менталитет премудрых пескарей или, вернее, законопослушных баранов.

«Мы, законопослушные бараны не пытаемся убежать из загона, не оказываем сопротивления сторожевым псам, дисциплинированно, парами по-двое идем на бойню. Бараны исчерпали лимит на революцию. Мы будем мирным, но настойчивым блеянием добиваться, чтобы нас стригли не чаще, чем раз в неделю. А еще, мы, мы... (голос дрожит от отчаянной смелости) выберем бараньих депутатов в юго-западном округе нашего загона и они запретят хозяину мочиться на нашу экологически чистую травку».

Свобода дается только тем, кто способен за нее драться, плюет на запреты и не боится рисковать. И прийти она может не из мошеннических кабин для имитации голосования, а только с улиц, заполненных людьми, готовыми ради нее на все.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»