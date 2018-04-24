Гомельчанин о БелАЭС: Зная наших криворуких мастеров... 1 24.04.2018, 10:25

Фото: dpa

Белорусы против строительства Островецкой АЭС.

Что думают жители Гомеля о строительстве первой белорусской атомной станции в Островце? «Гомельский Зелёный портал» вышел на улицы города и показал прохожим три фотографии накануне 32-й годовщины самой страшной техногенной катастрофы 20 века — аварии на Чернобыльской АЭС.

Мнения гомельчан разделились, но большинство высказалось против. Чернобыля хватило всем, до сих пор последствия дают о себе знать.