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Гомельчанин о БелАЭС: Зная наших криворуких мастеров...

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  • 24.04.2018, 10:25
Фото: dpa

Белорусы против строительства Островецкой АЭС.

Что думают жители Гомеля о строительстве первой белорусской атомной станции в Островце? «Гомельский Зелёный портал» вышел на улицы города и показал прохожим три фотографии накануне 32-й годовщины самой страшной техногенной катастрофы 20 века — аварии на Чернобыльской АЭС.

Мнения гомельчан разделились, но большинство высказалось против. Чернобыля хватило всем, до сих пор последствия дают о себе знать.


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