Гомельчанин о БелАЭС: Зная наших криворуких мастеров...1
- 24.04.2018, 10:25
Белорусы против строительства Островецкой АЭС.
Что думают жители Гомеля о строительстве первой белорусской атомной станции в Островце? «Гомельский Зелёный портал» вышел на улицы города и показал прохожим три фотографии накануне 32-й годовщины самой страшной техногенной катастрофы 20 века — аварии на Чернобыльской АЭС.
Мнения гомельчан разделились, но большинство высказалось против. Чернобыля хватило всем, до сих пор последствия дают о себе знать.