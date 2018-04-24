Армения стоит на пороге грандиозных изменений Юрий Бутусов

24.04.2018, 11:32

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Страны ведут вперед лидеры, но качество лидеров зависит от качества граждан.

Революция в Армении: солдаты поддержали демонстрацию протеста против ареста лидера оппозиции — «всемогущий» правитель Серж Саргсян подал в отставку!

Еще вчера он был самым могущественным человеком своей страны — а сегодня революция свергла его в отставку и никакие силовики его не хотят защищать, никакие верные советники не выступают в его поддержку в фейсбуке, и даже армия, на поддержку которой он рассчитывал, перешла на сторону народа.

Серж Саргсян правил Арменией 11 лет, вначале как премьер-министр, затем 10 лет как президент.

Он пользовался российской поддержкой и контролировал все и вся.

Никола Пашинян был депутатом от оппозиционной партии, которая получила 8% мест в парламенте, и не имела большого веса, так как оппозиция в Армении не была популярна. Пашинян — оппозиционер со стажем, убежденный и последовательный борец с режимом Саргсяна. В 2009-м он принимал участие в акциях протеста, жестоко разогнанных полицией — 12 демонстрантов погибло. В 2010-м Пашинян был осужден за организацию массовых беспорядков, более года сидел в тюрьме.

Когда второй срок Саргсяна подошел к концу, он провел референдум о передаче полномочий президента премьер-министру. Оппозиция обвинила Саргсяна в попытке узурпации власти.

Саргсян говорил что он сам уходит в отставку, что ему должности не нужны, что все это ради укрепления демократии. Но он всех обманул. 17 апреля Серж Саргсян стал премьер-министром — послушное большинство в парламенте все утвердило. Саргсян показал, что он сумел построить в Армении режим единоличного правления.

И тут Никол Пашинян открыто выступил против узурпации власти. Он объявил, что в Армении началась революция против режима Саргсяна, и он обязан подать в отставку. Пашинян организовал акцию протеста, которая стала все более популярной. Российские технологии подавления Майдана Саргсян использовал в полной мере.

«В стране война, а вы устраиваете революцию, которой воспользуется враг!»

«У нас президент-патриот, а кто его может сменить? Вокруг одни аферисты, никто с президентом не сравнится!»

«Президент защищает страну, а здесь предатели все критикуют, а сами ничего не построили!»

В Ереване появились нанятые Саргсяном «титушки» для противодействия протестам. Но в обществе, где, казалось, давно забыта идея гражданского сопротивления, пропаганда, «титушки», спецназ на улицах вызвал совсем другие эмоции. Акция протеста с каждой попыткой властей подавить революцию усиливалась. Россия выступала на стороне Саргсяна, но памятуя украинский опыт, это делалось скрытно. Но технологии подавления беспорядков Саргсян применил российские.

В ходе столкновений с полицией за три дня было задержано 400 человек, акцию протеста блокировали «космонавты» в шлемах, «титушки», но число демонстрантов только увеличилось!

22 апреля в воскресенье Саргсян пригласил Пашиняна на переговоры и попытался договориться.

Но Пашинян все посулы и все угрозы отверг, и заявил всемогущему правителю, что договориться не получится — нет вариантов, он обязан уходить в отставку. Саргсян сказал, что если Пашинян не уступит, то демонстрацию разгонят также как это было сделано 1 марта 2009-го.

Это был ключевой момент революции. Угроза снова пролить кровь, угроза уничтожить революцию заставила армян определиться, на чьей они стороне и заставила действовать.

Почти сразу после встречи с Саргсяном Никола Пашиняна задержали на митинге, где он призывал солдат: «Не жертвуйте нашу родину коррумпированному клану, это вопрос будущего ваших детей и семьи. Сложите оружие и присоединитесь к народу».

В понедельник парламент должен был снять с депутата неприкосновенность и его ждала тюрьма. Власти анонсировали аресты сторонников Пашиняна, и всех кто будет продолжать протестовать.

Теперь отсидеться дома было нельзя, и оставаться в стороне означало предать незаконно арестованных, и наблюдать как прольется кровь.

И народ решил действовать. Сегодня утром в Ереване акция протеста приняли небывалый масштаб.

Возмущенные несправедливостью на улицы вышли сотни тысяч людей, равнодушных не осталось.

Знаковым событием стал переход на сторону восставших военнослужащих ереванского полка Министерства обороны Армении. Саргсяну казалось, что армия — верный оплот его власти. Но несколько сот безоружных солдат покинули казарму и присоединились к народу, возглавив демонстрацию протеста. Кто бы посмел их разогнать? Этот гражданский поступок военных и массовый выход людей на улицы полностью изменил всю ситуацию. Отдать приказ разгонять армию силами армии Саргсян не решился.

Саргсян понял, что он проиграл. Что еще один арест и всю власть просто сметут.

И за несколько часов все изменилось. Никол Пашинян был освобожден после 24-часового ареста.

Саргсян подал в отставку, и сложил обязанности премьер-министра. Сейчас в Ереване начался митинг сторонников Пашиняна. Многие армяне говорят, что теперь сторонников правящей Республиканской партии, которая поддерживала Саргсяна, к власти допускать нельзя вообще.

Никто теперь не знает, что будет дальше. Но Армения стоит на пороге грандиозных изменений.

Хочется пожелать армянскому народу провести поскорей досрочные президентские и парламентские выборы, и сформировать власть, достойную древней армянской культуры, власть из людей, достойных представлять независимое государство в 21-м веке. И помнить — страны ведут вперед лидеры, но качество лидеров зависит от качества граждан, тех, кто участвует в общественной жизни регулярно, тех, осознанно отдает лидерам свой голос и свою поддержку.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»