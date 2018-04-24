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Оштрафованная за чаепитие витебчанка: Все еще переживаем ситуацию абсурда

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  • 24.04.2018, 14:16
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Кого и почему оштрафовали за «несанкционированное чаепитие» в Витебске.

«Радыё Свабода» выяснила, что за группа людей в Витебске была наказана «за несанкционированное собрание» в квартире, обсуждение Домрачевой и Путина и питье чая.

Две жительницы Витебска, которых суд приговорил за дружескую встречу за чаем как за «несанкционированное собрание», поделились своими впечатлениями и дальнейшими планами. Свои фамилии они попросили не называть, от фотографирования отказались.

«Все еще переживаем ситуацию абсурда»

Светлана и Лариса вместе с еще шестью жителями Витебска стали участниками беспрецедентного случая, когда 8 человек, которые собрались вместе в частном помещении, были за это наказаны судом. Семеро получили предупреждения, а Светлану судья Октябрьского райсуда Михаил Зубеня признал организатором мероприятия и оштрафовал на 20 базовых величин (490 рублей).

Фрагмэнт пастановы суду

Светлана еще раз вспоминает, как все происходило, когда они с друзьями собрались 15 марта.

- Моя «организаторская» роль была разве в том, что в частной интернет-переписке я написала «А давайте встретимся». Ведь мои друзья начали обсуждать новости, а в интернете это неудобно. Договорились, что встреча состоится в День Конституции. Встретились в помещении, которое является частной собственностью: это обычная квартира, но выведенная из жилого фонда. Даже дверь не закрывали. И тут появляются пятеро сотрудников милиции и представитель властей - из отдела по делам религий и национальностей. Нам сказали, что мы нарушаем порядок организации и проведения массовых мероприятий, ч.1 ст. 23.34 КоАП, - рассказала Светлана.

Она вспоминает, что всем присутствующим здесь же было приказано идти в Октябрьский райотдел милиции Витебска. Люди начали возмущаться, так как ситуация выглядела абсурдной. Но подчинились, и в отделении у каждого из них взяли объяснения. Правда, через неделю вызвали еще раз - чтобы уточнить подробности. А еще через пару дней познакомили с протоколами правонарушения.

Что за учение «синтез Фа»?

По словам старшего инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Сергея Вераксо, о «собрании людей, исповедующих какую-то философию» в милицию сообщил кто-то из соседей. И что этот человек даже назвал конкретную систему философских взглядов - «синтез Фа». Выступая на суде в качестве свидетеля, Сергей Вераксо показал, что нашел о сем учении упоминания в интернете, а также нашел список сторонников этого учения, в котором фигурировали фамилии тех, кто участвовал в собрании.

Дом, у якім віцябляне сабраліся на «несанкцыянаваны сход»

Но обвиняемые - шесть женщин и двое мужчин, все люди среднего и пожилого возраста - заявили в суде, что организация «синтез Фа» им неизвестна и что они не являются ее членами. Но они слышали про так называемую «философию синтезу». И это вовсе не порок, считает Светлана.

«Это учение о человеке. И о окружение, в котором он живет. Зависящее от него и влияет на его развитие. Ведь все в мире взаимосвязано, и эта взаимосвязь между человеком и тем, что вокруг него происходит. Но не надо привязываться к конкретному учению, у каждого человека должна быть собственная философия, которая складывается из того, чем он живет, чем интересуется, что изучает. Современный человек должен быть цивилизованным!» - говорит Светлана с познавательными интонациями человека, который длительное время что-то преподает другим. И добавляет: «Но группу «синтез Фа» я не знаю».

«Может, кто-то услышал слово "синтез" и решил мешать все в одно? Тем более что собираются культурные люди, рассуждают на разные темы ... Пожалуй, это подозрительно? Вот чтобы мы собрались пить водку, это было бы понятно и не было бы никаких претензий», - шутит госпожа Лариса.

Обе женщины подчеркивают, что они с друзьями являются сторонниками интеллектуального времяпрепровождение. И поэтому посещают концерты, лекции и другие культурные мероприятия, которые проводятся в Витебске.

Совместно пить чай не получится еще год

«Мы не обращались за разрешением, так и подумать не могли, что обычную встречу хороших знакомых можно квалифицировать как несанкционированное собрание», - говорит Светлана.

По версии милиции и суда, она организовала несанкционированное мероприятие участников незарегистрированной организации.

По мнению правозащитника Павла Левинова, «любители чая» попали в законодательную ловушку.

Павал Левінаў

«Когда человек признан виновным за организацию несанкционированного массового мероприятия, в течение года он не имеет права подавать заявки на следующие мероприятия. Даже если он осознал свои ошибки и хочет действовать в соответствии с законом. Но, к сожалению, наша милиция и наши суды игнорируют международные обязательства, подписавшей Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантирующей каждому право на свободу мирных собраний и выражения убеждений », - говорит правозащитник Левинов, который предложил участникам «чаепития» свою помощь в обжаловании судебных постановлений.

Что касается витебских сторонников учения «синтез Фа», которых некоторые исследователи считают участниками оккультной секты, то еще в 2015 году газета «Народное слово» сообщала про «собирание доказательной базы незаконной деятельности». Привела ли эта работа к какому-то результату, в витебских СМИ не сообщалось.

В 2010 году группировка сторонников «Учение синтеза» была вскрыта милицией на Гомельщине. Там несколько человек также получили административные предупреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что адепты «философии синтезу» собирались основать в Жлобине некоммерческие организации, чтобы проводить образовательные и другие мероприятия.

Кстати, главное, в чем обвиняют сторонников «философии синтеза» - это как раз в организации семинаров на платной основе. Такие семинары и называются «синтез». Желающие приблизиться к пониманию концепции «синтез Фа» должны пройти определенное количество «синтезу», чтобы попасть на соответствующий уровень внутренней организационной иерархии.


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