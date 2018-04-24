Задержали заместителя гендиректора «Белшины» 4 24.04.2018, 17:39

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Его подозревают в получении взятки в 30 тысяч рублей.

Сотрудники милиции при силовой поддержке ОМОНа задержали одного из заместителей гендиректора ОАО «Белшина». Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, сообщает tut.by.

Фигурант — заместитель гендиректора по капитальному строительству. В операции по задержанию участвовали оперативники ГУБОПиК, ОМОН и ГАИ.

По материалам дела, мужчина получил взятку в размере 30 тысяч белорусских рублей от директора строительной организации.

«В такую сумму он оценил свои услуги за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем этому предприятию иных работ на объектах ОАО «Белшина», — рассказали в пресс-службе МВД.

Управлением СК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки). Санкция статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы.

Мужчина водворен в ИВС Могилева. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия.