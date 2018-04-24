Киселев в мире фейков 2 Марк Крутов, «Радио Свобода»

24.04.2018, 19:10

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Дмитрий Киселев

Фото: БелаПАН

Что не так с пропагандистскими телесюжетами о химической атаке в Думе?

Российское ТВ ухитрилось использовать для "разоблачающих" сюжетов о сирийских "Белых касках" кадры сразу из двух художественных фильмов: одного пропагандистского, снятого по заказу сирийского правительства, другого – антиасадовского, рассказывающего об атаке с использованием зарина в 2013 году. А интервью с мальчиком, которое Дмитрий Киселев использовал для обвинения "Белых касок" в производстве фейков, оказалось снято в Доме офицеров в Дамаске, который используют российские военные, – хотя автор, военкор телеканала "Россия" Евгений Поддубный это отрицает.

После химической атаки 7 апреля в сирийском городе Дума, послужившей поводом для нанесения американскими военными точечных ударов по сирийским военным объектам, российское телевидение с новой силой принялось доказывать своим зрителям, что атака является фейком: якобы никакого использования химического оружия со стороны армии Башара Асада в Думе не было, а видеоролики сирийской гражданской самообороны ("Белых касок"), снятые на месте событий и в больнице, являются постановочными.

15 апреля глава исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс обратил внимание на тот факт, что 9 апреля в программе "Вести в 20.00" Дмитрия Киселева в сюжете о событиях в Думе были использованы кадры со съемок пропагандистского сирийского художественного фильма о "Белых касках".

Этот фильм называется "Человек-революция", сирийское государственное информационное агентство SANA описывает его сюжет так: "Журналист незаконно въезжает в Сирию, чтобы снимать фото и видео войны и получать международные призы. Когда ему это не удается, он помогает террористам сфабриковать инцидент с химической атакой, чтобы сделать свои фотографии знаменитыми".

Кадры со съемочной площадки художественного фильма о том, как "Белые каски" фабрикуют видео о химической атаке, можно найти на официальной страничке картины в "Фейсбуке". Они полностью совпадают с теми кадрами, что были показаны в "Вестях недели". На "хлопушке", которую держит девушка на одном из кадров, видно имя художественного руководителя фильма "Человек-революция" Наждата Азнура. Сама девушка, как выяснили в Bellingcat, является ассистентом режиссера картины, ее зовут Фарах Араби Каттби, и на ее страничке в "Фейсбуке" есть фотографии с презентации фильма.

Фильм "Человек-революция" оказался не единственным источником материала для сюжетов российского телевидения о химической атаке в Думе. 22 апреля "Вести недели" и Первый канал показали сюжеты (1, 2) о якобы постановочных съемках "Белых касок", где в качестве доказательства, как заметил телеканал "Дождь", использованы кадры из фильма сирийского режиссера Хумама Хусари. Это короткометражка, снятая в 2016 году в одном из подконтрольных повстанцам районов Дамаска и рассказывающая о химической атаке войск Асада с использованием зарина в Восточной Гуте в 2013 году. Для ее съемок режиссер с помощью нанятых актеров и представителей "Белых касок" инсценировал последствия тех событий.

За доказательство инсценировки химатаки в городе Дума в Восточной Гуте Первый канал и "Россия-1" выдали кадры со съемок художественного фильма о другой химатаке в этом районе, произошедшей в 2013 году. https://t.co/a3KfPFxq42



Это для телезрителей - они не будут разбираться. pic.twitter.com/6wkaA19jpC — Грани.Ру (@GraniTweet) 24 апреля 2018 г.

Отметим, что нечто похожее с "Белыми касками" происходило в ноябре 2016 года. Тогда волонтеры группы решили поучаствовать в популярном флешмобе Mannequin Challenge, во время которого находящиеся в кадре люди специально замирают, а снимающий видео человек проходит мимо них с включенной камерой. Для своего Mannequin Challenge, призванного привлечь внимание к работе "касок", они использовали сцену спасения пострадавшего при бомбардировке. Многие комментаторы из числа сторонников Башара Асада поспешили использовать это видео в качестве доказательства того, что ролики "Белых касок" являются постановочными.

The #WhiteHelmets have uploaded a video of themselves fake saving someone. Don't think this was ever meant to be uploaded! pic.twitter.com/F8OObvcHFi — Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) 21 ноября 2016 г.

Помимо сюжетов, в которых кадры из художественных фильмов были выданы за свидетельства постановок "Белыми касками" своих видео, журналист американского издания The Intercept Роберт Макей в понедельник обратил внимание еще на одну деталь, связанную с освещением химической атаки в Думе на российском телевидении. Речь идет об интервью, которое военный корреспондент телеканала "Россия 24" Евгений Поддубный взял в Сирии у 11-летнего Хасана Диаба, мальчика, который присутствует на видео "Белых касок", снятом, как утверждается, в больнице города Дума вскоре после атаки.

Интервью с Диабом было показано 22 апреля все в той же программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым. В нем мальчик рассказывает, что вечером 7 апреля неизвестные люди сказали ему выйти из подвала жилого дома, где он находился, и идти в больницу, где его стали поливать водой:

"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что нечего есть, что мы поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали "идите в больницу!". Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровати рядом с другими людьми".

В следующей части сюжета Хасан Диаб показан в той самой больнице, где было снято видео "Белых касок". Он указывает на пожарный шланг и говорит: "Вот из этого шланга меня поливали, а потом посадили на кушетку. Вокруг меня бегали люди, мне было страшно. Я не понимал, что происходит". Потом, по словам ребенка, его отвели на второй этаж больницы, сказали сидеть там, дали фиников, печенья и риса. В интервью Поддубному врачи больницы говорят, что никаких признаков химического отравления у пациентов, которых неизвестные люди обливали водой в приемном покое, не было.

Каким образом эти слова мальчика могут свидетельствовать о том, что показанное на видео является постановкой, из сюжета не ясно: речь может, например, идти о профилактической обработке от отравления хлором, в особенности тех, кто находился в момент удара в подвалах или на первых этажах зданий (хлор тяжелее воздуха, поэтому наибольшее количество погибших в Думе было найдено на первом этаже подвергшегося удару дома). Макея заинтересовал другой вопрос: как Поддубный познакомился с мальчиком и где было записано интервью с ним. По мнению журналиста, если знакомство состоялось при посредничестве российских военных, 11-летний Диаб и его отец, который также присутствует на видео, могли быть неискренними, опасаясь наказания за "неправильные" слова.

Попросив пользователей твиттера определить место съемки видео, Роберт Макей выяснил, что оно было снято во дворе Дома офицеров в Дамаске, который используется российскими военными. Несколько из них появляются в кадре в самом начале интервью.

В публичной переписке с Макеем Поддубный признал, что на видео интервью с мальчиком – офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. По словам российского журналиста, они просто "идут обедать в местное кафе". Поддубный также заявил, что с мальчиком и его отцом он познакомился через свои источники в больнице Думы, а на прямой вопрос о том, было ли интервью записано в Офицерском клубе, ответил отрицательно.

These are friends of the Duma hospital. No, I do not have a badge to the Officers club. I'm a reporter. — Evgeny Poddubnyy (@epoddubny) 23 апреля 2018 г.

В то же время, если сравнить кадры интервью и места, где оно происходит, с изображениями Офицерского клуба на его официальном сайте, становится очевидно, что разговор состоялся именно там, в его дворе, а появляющиеся на видео российские офицеры идут не на улицу "в кафе", а наоборот, заходят на территорию военного объекта.

В результате химической атаки в Думе 7 апреля погибли, по данным повстанцев, 47 человек, в основном дети. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии в ответ на предполагаемое применение сирийской правительственной армией химического оружия в Думе. Москва и Дамаск настаивают, что химической атаки не было. Совбез ООН не смог прийти к компромиссу и принять резолюции о предполагаемой химической атаке в Сирии. Позже Совет Безопасности также отклонил проект резолюции, представленный Россией, об осуждении ударов западной коалиции по Сирии.

Марк Крутов, «Радио Свобода»