В отставку, Владимир Алексей Мельников

25.04.2018, 7:53

Алексей Мельников

Случилась Армения – взъерошенный воробей на цветущей весенней ветке.

Годами телевизор зудел клеверным шмелем, что народ на улице — плохо. Годами воспевал право начальства силой защищать себя от ухода из власти. Годами не давали выступать. Обогащались. Воевали. Крали выборы. Провоцировали. Хватали. Басманно судили. Сажали.

Все это было, было, было. И есть. И будет. Таков наш великий путь – российский, евразийский.

Но вот – Армения, взъерошенный воробей на цветущей весенней ветке.

Народ на улице. Начальство сначала пошло по пути Януковича и Путина. Но затем одумалось. Ушло в отставку. Перспектива новых выборов. Смена власти на выборах.

Проблемы у Армении есть. Но нет ужасов. Сказать телевизору нечего. Нет натуры, чтобы показать народу в назидание – бойся сам себя, бойся купели майданов.

Пауза. Пустота. В пропаганде это опасно.

В пустоту могут хлынуть другие мысли – и мы в России можем, как Армения. В отставку, Владимир. Новые выборы.

Кстати, вы видели хотя бы одну стихийную демонстрацию в России в поддержку Путина? Хотя бы одну народную инициативу на эту тему?

Молчат Лужники. Там не поют гимнов. Не кричат в поддержку Путина. На поле пала тьма.

Согнанный начальством народ разошелся, разбился по квартирам, зажег телевизоры и молча смотрит на радость армянской весны. Разноцветные флаги отражаются на белых, вышедших из зимы омертвелых лицах.

Народ безмолвствует.

Не имея ни сил, ни воли, ни желания.

Начальство боится народа. Народ боится и не верит в себя. Кольцо страха.

«Россия тишина. Россия прах. / А, может быть, Россия — только страх».

Алексей Мельников, livejournal.com