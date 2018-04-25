«Креативные» чиновники обложили бизнес поборами 2 25.04.2018, 9:49

Экономика Беларуси все больше отстает от странсоседок.

Об этом для издания «Белорусы и рынок» пишет почетный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Георгий Бадей:

Темп роста белорусской экономики в последние годы заметно отстал от темпа странсоседок. Сказывается высокая фискальная нагрузка, которая подавляет активность инвесторов.

Размышления на посошок конференции

В марте БСПН им. Кунявского совместно с Минэкономики, Минфином, МНС провел научно-практическую конференцию «Фискальная политика в целях устойчивого развития». На наш взгляд, итоги этого мероприятия нуждаются в дополнительном анализе и осмыслении.

Организуя конференцию, мы исходили из того, что среднегодовой прирост белорусского ВВП в 2011—2017 годах составил всего 0,8 %, то есть находился в пределах погрешности при его определении. В тот же период прирост экономики Литвы составил 3,2 %, Польши — 3,1, России — 1,7, а Китая — 8,1 %, то есть на порядок выше, чем Беларуси.

Первейшей задачей аналитиков БСПН было определить пути преодоления застоя, чтобы приблизиться к темпам мирового развития. Особую актуальность эта задача приобрела в связи с поставленной президентом Беларуси целью в 2025 году выйти на объем ВВП в 100 млрд долларов. Чтобы достигнуть такого результата, среднегодовой прирост ВВП в 2018—2025 годах необходимо довести до 8,4 %!

Мониторинг социально-экономического развития, проводимый аналитической группой БСПН, показывает, что снижение темпов и стагнация нашей экономики во многом обусловлены недостатком инвестиций, прежде всего в производственную сферу, и падением страновой конкурентоспособности Беларуси. Так, в 2014—2016 годах инвестиции в основной капитал сокращались в среднем на 16,5 % в год. В 2016-м показатель упал на 28,2 % по сравнению с 2010-м, в том числе в сфере производства — на 32,6 %. В 2011—2016 годах коэффициент обновления основных фондов чуть превысил 5 %. Отсюда вывод: нет инвестиций — нет развития.

На наш взгляд, в числе основных причин таких результатов макроэкономическая нестабильность, несовершенство денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Если в отношении денежно-кредитной политики прослеживаются определенные подвижки, по крайней мере в части инфляции и стабильности белорусского рубля, то заметных улучшений в бюджетно-налоговой политике не наблюдается.

Организуя конференцию, мы рассчитывали затронуть не только вопросы совершенствования Налогового кодекса, но и другие изъятия у субъектов хозяйствования. К сожалению, обсуждения фискальной политики в контексте ее влияния на устойчивый рост не получилось. Дискуссия свелась к необходимости изменить отдельные положения и статьи Налогового кодекса. Впрочем, и в данном случае присутствовали определенные ограничения вроде «доходы бюджета не должны уменьшаться». Такая постановка задачи с позиции бизнеса делает работу по корректировке фискальной политики малоперспективной.

Можно сколько угодно заниматься постатейной «орфографией» Налогового кодекса, но итог для субъектов хозяйствования уже предопределен. Уровень централизации (изъятий) ресурсов в бюджет не уменьшится, следовательно, финансовое положение субъектов не улучшится.

Нет денег на развитие

Согласно данным статистики, в 2017 году только на погашение кредитов банков и займов в целом по экономике было направлено 50,5 млрд руб., в том числе по промышленности — 32,9 млрд руб., что составляет соответственно 55,3 и 116,3 % от годового объема добавленной стоимости. То есть в прошлом году вся промышленность наработала столько, что не хватило даже на расчеты по кредитам и займам, не говоря уже о таких «заботах», как заработная плата, налоги и другие неотложные нужды. На таком фоне главной задачей органов управления должно стать снижение фискальной, в том числе налоговой, нагрузки на субъекты хозяйствования. Высвобожденные ресурсы пойдут на финансовое оздоровление, снижение кредиторской зависимости и развитие.

Может быть несколько вариантов решения этой задачи. Прежде всего, следовало бы сократить бесплатное кредитование бюджета через авансовую уплату налогов и других платежей при закупках сырья, полуфабрикатов и энергоносителей.

Как известно, средняя продолжительность производственного цикла товаров (от закупки сырья и до реализации готовой продукции) составляет примерно шесть месяцев. В 2017 году Беларусь импортировала промежуточных товаров на 22,4 млрд долларов. Можно предположить, что только на обслуживание кредитов по уплате таможенных платежей товаропроизводители потратили примерно 300 млн руб.

В конечном счете все выплаты производит население. В 2017 году налоговые платежи в консолидированный бюджет составили 31,7 млрд руб., или 78,9 % годового фонда оплаты труда. При этом дебиторская задолженность увеличилась на 3,5 млрд руб., в том числе в промышленности — на 1,6 млрд руб. Это означает, что, не получив выручки, товаропроизводители были обязаны уплатить за счет кредитных ресурсов только по налогу на добавленную стоимость примерно 330 млн руб. и еще около 40 млн руб. в виде процентов за банковское обслуживание.

«Креативные» чиновники

Взаимоотношения субъектов хозяйствования с фискальными органами демонстрируют «высокую креативность» последних при пополнении бюджетных доходов. Примером тому является введение контрольных (идентификационных) знаков на отдельные товары, в том числе на обувь, кофе и чай. Были определены вполне пристойные цели введения таких знаков: обеспечение экономической безопасности государства, предотвращение вовлечения в теневой оборот товарно-материальных ценностей на территории Беларуси. Однако на деле оказалось, что рынок никто не отслеживает, а защитные знаки превратились, по сути, в акцизные марки. Стоимость таких «марок» увеличилась в 100 раз по сравнению с 2006 годом (началом введения) и доходит, например, на пачку чая до 20 % от цены закупки и до 10 % в структуре издержек импортеров.

Не менее странно выглядит установленная постановлением Минфина от 5.02.2013 № 7 форма расчета прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет на принадлежащие государству акции, то есть на дивиденды. Согласно указанной форме, дивиденды в размере 20 % должны уплачиваться государству не только из чистой прибыли, что соответствовало бы закону от 9.12.1992 «О хозяйственных обществах», но и из расходов по текущей инвестиционной и финансовой деятельности, не учитываемых при налогообложении. Как показывает практика, среди таких расходов — выплаты процентов по просроченным платежам коммерческим банкам, штрафы и пени, расходы по коллективному договору.

Выплаты дивидендов из расходов, на наш взгляд, вообще нонсенс. Да, в балансе можно отразить увеличение убытков, но реальные ресурсы для выплаты дивидендов приходится опять изыскивать из новых кредитов!

К сожалению, примеры такого вымогательства государственных органов в отношении субъектов хозяйствования весьма распространены как на республиканском, так и на региональном уровне. Достаточно напомнить перипетии с так называемым лжепредпринимательством; казуистику с многочисленными штрафными санкциями, в том числе за несвоевременную предоплату энергоносителей; «новаторство», связанное с внедрением систем контроля налоговых органов; «креатив» Мингорисполкома в отношении разработки и согласования «паспорта рекламы» на обыкновенные наружные вывески.

Уменьшить поборы

Чтобы снизить фискальную нагрузку на бизнес, правительству впору создать еще одну группу, помимо рабочей группы по корректировке Налогового кодекса, — на этот раз по борьбе с поборами. К слову, многие из них установлены решениями Совмина. По оценкам руководителей ряда коммерческих организаций, упразднение подобных «инициатив», в том числе решений местных органов касательно содержания и обустройства закрепленных территорий, позволило бы примерно на 5 % уменьшить общую фискальную нагрузку на бизнес.

Говоря о снижении фискальной нагрузки, нельзя обойти тему социального страхования, которое по своей сути является социальным налогом. В 2017 году, по данным Минфина, на эти цели было направлено примерно 11 млрд руб., или 10,4 % от ВВП. Это составляет 12 % от валовой добавленной стоимости, что ближе для плательщиков. Причем 97 % социальных платежей, согласно действующему законодательству, приходится на нанимателей (взносы в ФСЗН — 34 % от фонда оплаты труда).

Задача перераспределения такой нагрузки ставилась еще в 2010 году в директиве № 4, однако к реализации запланированного так и не приступили. А ведь подобное распределение используется развитыми странами не только для снижения нагрузки на бизнес, но и как инструмент борьбы с иждивенчеством для мотивации к труду и здоровому образу жизни. К пенсионной реформе рано или поздно придется приступить. Лучше бы сделать это пораньше! Высказанную на конференции идею о включении страховых выплат в бюджет считаем глубоко ошибочной и недальновидной.

Более 70 % участников опроса, проведенного организаторами конференции, считают, что действующая налоговая система нуждается в изменениях. В том числе 27 % респондентов выступают за существенные изменения, 18 % — за коренные реформы системы как по видам, так и по количеству налогов.

Сейчас четко прослеживается многократность налогообложения. Так, налогооблагаемая база НДС состоит из прибыли и фонда оплаты труда. При этом налог с прибыли изымается дважды: непосредственно с прибыли (корпоративный налог) и через НДС. Фонд оплаты труда облагается налогами многократно: через НДС, социальный налог, подоходный налог, в виде инфляции. Правда, теоретически плательщики этих налогов разные — товаропроизводитель и потребитель (население). Однако практически налоговый агент один — товаропроизводитель, который к тому же несет все издержки по администрированию платежей. Впрочем, от этого, видимо, пока никуда не уйти, по крайней мере в рамках одной страны.

Основные недостатки действующей фискальной системы, по мнению участников опроса, кроются в высоком уровне платежей (это отметили 55,4 % респондентов) и нестабильности налогового законодательства (40,3 %). По данным Минфина, в 2017 году непосредственно налоговая нагрузка (без социального страхования и неналоговых платежей) составила 25 % от ВВП. При этом более чем у четверти опрошенных организаций она изымает свыше 40 % добавленной стоимости, а у некоторых в два раза превышает ее! В таких условиях говорить о каких-либо мотивах и стимулах к развитию не приходится априори.