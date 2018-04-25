«Работа в две смены за копейки»: воспитательница детсада – с правдой о профессии 3 25.04.2018, 9:55

Чем заканчивается искреннее желание работать с детьми.

Лилия Мурашова по образованию — экономист-менеджер. Устроилась воспитательницей не столько из-за зарплаты, сколько из желания работать с детьми. Всю правду о профессии она рассказала в откровенном интервью onliner.by:

«Сегодня я проходила рядом с детским садом, где работала не так давно, и вновь увидела новую воспитательницу. Наверное, третью или четвертую с момента, как я уволилась. Возникло острое желание рассказать людям о том, что сейчас происходит в детских учреждениях с точки зрения их рядовых сотрудников — воспитателей.

Давайте начнем с очевидной истины: ни для кого не секрет, что зарплата у воспитателей небольшая. Ее размеры никто не скрывает, когда я пришла устраиваться на работу, мне сразу озвучили сумму: работая на ставку, без надбавок за квалификацию, я буду получать чуть выше 300 рублей. Так и выходило. Поэтому надо понимать сразу — в воспитательницы идут или от безысходности, или по призванию, искреннему желанию работать с детьми.

В свое время я окончила вуз по специальности экономист-менеджер, как и многие студенты в нашей стране, учиться пошла не на факультет, к которому лежала душа, а туда, куда отправили родители, — получать престижную профессию. После я работала экономистом в магазине, товароведом-оценщиком в ломбарде. Думаю, вам понятно, что зарплаты там были выше, чем у воспитателей, и, по сути, любая работа по специальности позволяла мне рассчитывать на оклад значительно выше, чем в детском саду.

Но я искренне хотела работать с детьми. Примечательно, что отсутствие педагогического образования никого не смутило, когда я пришла к заведующей, меня сразу приняли на работу. Очевидно потому, что в очереди на работу вряд ли кто-то стоял.

Я начала учиться прямо на рабочем месте всем изыскам профессии. Ежемесячно покупала литературу и наглядный материал для своего развития. Детей я очень люблю, поэтому заниматься с ними было для меня огромным удовольствием. Ежедневно проводила занятия в группе по плану не формально, для галочки, а, что говорится, от души. Дома всегда уделяла немало времени для подготовки к этим занятиям. Часто приносила материал для нетрадиционных методик обучения (манка, макароны, нитки и т. д.).

Поначалу все было хорошо, был лишь один, как мне тогда казалось, незначительный нюанс, я не могла (и не планировала) работать в две смены, то есть по 12 часов подряд. Во-первых, потому, что это неправильно — вряд ли можно нормально выполнять свою работу, отсидев в группе с шумными детьми столько часов кряду. Во-вторых, у меня часто болел ребенок. Этот момент при приеме на работу я сразу же оговорила, мне сказали, что проблем не будет, разве что со сменщицей иногда придется поменяться. Однако на практике стало понятно, что именно представляют собой будни воспитательниц во многих детских садах страны.

Важно понимать, что и воспитательницы, и руководство детских садов поставлены в очень тяжелые условия постоянного «потока». Низкие зарплаты порождают текучку кадров. И здесь возникает глобальный внутренний конфликт: получая крохи, многие воспитатели совершенно не горят желанием работать за троих, а руководство сада в этом сильно заинтересовано, кто-то же должен закрывать дыры. Если этого не сделать, можно получить по шапке от вышестоящей инстанции.

И тут все зависит от руководителя. Я уверена, что в каких-то заведениях они прилагают все усилия, чтобы договориться с коллективом. Мне, скорее всего, не повезло, на планерках руководство в открытую говорило: если вас что-то не устраивает — выход там. Это относилось ко всем рядовым сотрудникам.

По сути, на меня и моих коллег постоянно оказывали давление, принуждая работать в две смены. Я проработала воспитателем год и семь месяцев. Искренне желала получить второе, профильное высшее образование. Мне обещали помочь с этим, но дальше слов дело так и не продвинулось. Зато я перетягала в песочницу и разбросала по участку кучу песка выше моего роста, переполола плантацию кустиков два раза, покрасила пожарную лестницу на второй этаж, отдраила группу после ремонта и т. д. До сих пор сомневаюсь: может быть, на самом деле саду нужен был не педагог, а разнорабочий?

В итоге я была вынуждена написать заявление на увольнение.

Не говорю, что ко мне было какое-то особенное отношение. Так, например, при мне в детский сад устроилась на работу воспитательница лет тридцати с педагогическим образованием. Она также была готова работать в одну смену, но ее буквально заставляли выходить во вторую и делать в группе ремонт. На пятиминутках коллега сказала, что работу свою выполняет, но не может выходить во вторую смену, потому что у ее отца инсульт, надо за ним ухаживать. Ей дали понять: проблемы эти мало кого волнуют. Женщина уволилась через месяц.

Я примерно прикинула, что за время моей работы дважды сменилось примерно 90% воспитателей, во многих группах педагогический состав менялся дважды! И обиднее всего то, что большинство уходили не из-за денег! У нас в стране редкий человек не слышал о зарплатах учителей и воспитателей, никто не тешит себя иллюзиями, приходя на такое место. Мне кажется, что в большинстве своем воспитатели уходят потому, что не выдерживают психологического давления и немыслимой нагрузки, которую накладывают практически принудительно. Я понимаю, что кто-то должен заниматься воспитанием наших детей. Но очень хочется, чтобы это делали не по остаточному принципу и уж тем более не принудительно. Ничем хорошим такой подход не закончится».