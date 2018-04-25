Греция обвинила еврокомиссара Хана в «подрыве» переговоров с Македонией 25.04.2018, 13:32

Йоханнес Хан

Замечания представителя ЕС вызвали критическую реакцию со стороны Скопье и Афин.

Греция раскритиковала заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что спор вокруг названия Македонии вскоре может быть решен.

Об этом сообщает Euractiv.

Во вторник, 24 апреля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявил, что спор Греции с Республикой Македония о названии последней может быть решен в ближайшие две недели.

"Я надеюсь, что в ближайшие две недели мы получим решение. По крайней мере, решение, которое откроет путь к началу переговоров о вступлении с Македонией", - заявил он.

Его замечания вызвали критическую реакцию со стороны Скопье и Афин, которые заявили, что чиновникам ЕС лучше прекратить вмешиваться в переговоры под руководством ООН.

Министерство иностранных дел Греции выступило с заявлением, в котором высказывание Хана назвали "неудачным" и призвали его прекратить представлять "неправильную картину переговоров, которых, как кажется, он не понимает".

"Самое меньшее, что он может сделать, это прекратить подрывать их (переговоры - ред.)", - добавили в министерстве.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев со своей стороны сказал, что Хан был "очень хорошим другом" Македонии, и ему бы хотелось, чтобы у него была информации о том, что решение может быть найдено через две недели.

"Мне бы это очень понравилось, но я думаю, что это невозможно", - подчеркнул Заев.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

Премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Предложения следующие: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

Он также выразил надежду, что спор вокруг названия будет урегулирован до саммита НАТО в июле.