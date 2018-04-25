Виталий Кутузов: Моя цель – заразить белорусов футболом 2 25.04.2018, 15:59

Для развития футбола в Минске нужно лишь желание.

Бывший нападающий cборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о развитии футбола в Беларуси, пишет tut.by:

– Ваша цитата годичной давности: «В Беларуси футбол умирает. Подготовкой детей никто не занимается». Почему решили стать куратором проекта «Интер Академия Кэмп»?

– Моя цель – заразить белорусов футболом. Я не могу сказать, что у нас нет футбола или его не любят. Но мировой футбол активно модернизируется, это культ, который повсюду. В Беларуси тоже стараются развивать футбол, но мы плывем в каком-то своем озере, ищем берег и никак не можем выгрести к нему. Надеюсь, однажды все-таки выплывем к острову, где будет все необходимое для дальнейшего существования.

Понимаете, белорусский футбол – это свободная ниша. Сюда нужно приходить и работать. Это в Италии футбол невероятно полон: там хватает тренеров и школ. Начинать футбольный бизнес в Италии все равно, что открывать ресторан в Москве: там и так огромный выбор от закусочных до элитных заведений. А для развития футбола в Минске нужно лишь желание, – сказал Кутузов.