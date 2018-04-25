Семь фактов о Николе Пашиняне, объявившем «бархатную революцию» в Армении 1 25.04.2018, 16:47

Никол Пашинян

Лидер протестного движения Армении не собирается останавливаться на достигнутом.

Лидер протестного движения Армении Никол Пашинян 25 апреля призвал своих сторонников провести новую демонстрацию, заявив, что правящая Республиканская партия Армении хочет воспользоваться отставкой премьера Сержа Саргсяна и сохранить власть.

Он требует, чтобы новый премьер-министр не был из правящей партии. После возобновления протестов и срыва переговоров Пашиняна с и.о. премьера Кареном Карапетяном полиция Армении начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику.

«Новое время» приводит семь фактов о Николе Пашиняне, ставшем лицом протестного движения, который не собирается останавливаться на достигнутом.

1. Отчислили из университета за политические взгляды

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 года, сейчас ему 42 года.

В 1995 году Никола Пашиняна отчислили с пятого курса отделения журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета с формулировкой "за непосещение занятий". Настоящей причиной отчисления стало его сотрудничество с оппозиционной газетой «Лрагир» - руководству университета не нравились его статьи.

После отчисления Пашинян сотрудничал с несколькими армянскими изданиями, а в 1999 году стал главным редактором газеты «Айкакан жаманак», которая резко критиковала правительства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

2. Пытались убить, взорвав автомобиль

22 ноября 2004 года в 20:40 автомобиль «Нива», который принадлежал Пашиняну, припаркованный недалеко от офиса «Айкакан жаманак» в центре Еревана загорелся. Сотрудники издания утверждали, что это произошло после сильного взрыва. От огня пострадала передняя часть автомобиля, в том числе водительское сиденье.

Армянская служба «Радио Свобода» писала, что после этого инцидента Пашинян провел пресс-конференцию, на которой заявил, что остался жив случайно. По его словам, в течение трех месяцев до взрыва он заканчивал работу с 20:30 до 21:00, а в день покушения задержался дольше.

В организации попытки своего убийства Пашинян обвинял Гагика Царукяна - богатого армянского бизнесмена, которому не нравились публикации о нем в «Айкакан жаманак». В частности, газета обвинила его в незаконной вырубке деревьев, чтобы построить виллу в курортном городе Цахкадзор.

3. Поддержал протесты после первого избрания Сержа Саргсяна президентом, а потом скрывался от властей

В 2008 году, после того, как Серж Саргсян впервые победил на президентских выборах, Пашинян поддержал его оппонента Левона Тер-Петросяна и принимал активное участие в протестах.

После подавления протестов Пашиняна обвинили в организации массовых беспорядков, и в течение года и четырех месяцев он скрывался от армянских властей. 2 июля 2009 года оппозиционер пришел в Генеральную прокуратуру Армении и добровольно сдался. На тот момент Национальное собрание Армении приняло решение об амнистии участников протестов при условии, что они сдадутся до 31 июля 2009 года. В январе 2010 года Пашиняна осудили на семь лет лишения свободы, но в мае 2011 года его освободили по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

4. Уже шесть лет является депутатом армянского парламента

После освобождения по амнистии в 2012 году был избран депутатом Национального собрания Армении по пропорциональной избирательной системе от партийного блока Армянский национальный конгресс.

В 2013 году Пашинян вместе с шестью другими политиками и активистами создал общественно-политический союз Гражданский договор, который позже был переформатирован в политическую партию.

За год до этого у него возник конфликт с партией Армянский национальный конгресс под руководством Тер-Петросяна из-за решения последнего о тесном сотрудничестве с партией Процветающая Армения Гагика Царукяна, которого Пашинян считал виновным в организации покушения на него.

На парламентских выборах 2017 года блок партий Гражданский договор, Просвещенная Армения и Республика получил девять мест в парламенте, его члены сформировали фракцию Елк.

5. Входит в либеральный блок Елк, выступающий за сближение с ЕС

Елк - блок, придерживающийся либеральной идеологии. Это политическое движение и лично Пашинян выступали против членства Армении в Евразийском экономическом союзе и за подписание Соглашения о полной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС.

6. Занял второе место на выборах мэра Еревана

В мае 2017 года Никол Пашинян участвовал в выборах мэра Еревана на которых, согласно данным Центральной избирательной комиссии, занял второе место с 21% голосов.

Выборы выиграл член правящей Республиканской партии и действующий на тот момент мэр Тарон Маргарян - он получил 71,25% голосов.

7. Готов стать премьером

Пашинян несколько раз заявлял, что готов возглавить правительство Армении.

"Я не раз говорил, что, если народ возложит на меня такую ответственность, я приму ее. И очень большая вероятность, что так и произойдет", - заявил он 25 апреля на пресс-конференции с участием иностранных СМИ.

Пашинян добавил, что премьер-министром будет кандидат от народа, "кандидат революции". "Это мы очень просто организуем на площади. Мы предложим кандидатуру, и народ своей реакцией и своим голосом утвердит ее", - сказал он.

Кроме того, оппозиционный лидер подчеркнул, что Карен Карапетян не будет премьером даже если выйдет из правящей Республиканской партии.

Пашинян пообещал продолжать акции протеста, так как бархатная революция, о начале которой он объявил 17 апреля, не дошла до логического конца.