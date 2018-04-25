Минчанка узнала своего дедушку в романе писательницы Гузель Яхиной 25.04.2018, 16:59

Поразительный случай произошел в Минске во время образовательной акции «Тотальный диктант».

Одна из участниц диктанта минчанка Наталья Котова узнала в герое романа известной писательницы Гузель Яхиной своего… дедушку! Дело в том, что текст диктанта, который написали тысячи участников по всему миру, в том числе и сама Наталья, был взят из еще не вышедшего романа писательницы, пишет kp.by.

- Меня просто затрясло, когда во время диктанта я услышала: «Учитель немецкой словесности по фамилии Бах»! Мой дедушка, поволжский немец Генрих Бах, преподавал западноевропейскую литературу, в том числе немецкую словесность, в Саратовском университете. Герой же романа тоже преподавал в Саратове, - рассказала нам Наталья Котова. - В 35-м году дедушку арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. Осенью он был сослан на три года в Казахстан, где жил на вольном поселении. Там он тоже преподавал немецкий язык для партийной верхушки. А в конце 37-го года его дело пересмотрели, и дедушку осудили уже на 10 лет без права переписки. В 44-м году моей семье пришло извещение, что он умер от воспаления легких в лагере в Амурской области.

Журналисты связались с писательницей Гузель Яхиной.

- Невероятное совпадение! Я и обрадована, и удивлена. Особенно, что это в преддверии выхода книги. Но это все - именно совпадение, ничего больше, - убеждает писательница. - Мой герой вымышленный. У него нет никаких прототипов. Изначально его звали по-другому. Я разные фамилии рассматривала. Но в конце концов я все-таки решила, что это будет Бах. Я работаю с историческим материалом, очень много читала произведений поволжских немцев: это были мемуары, публицистика, художественные произведения. Изучала и научные труды, посвященные этой теме, диссертации, научные статьи. Но не архивы.

- Судьба дедушки минчанки очень трагическая. У вашего главного героя похожая судьба?

- Понятно, что история поволжского немца не может быть счастливой. Ясно, что эта история либо с трагическим концом, либо предполагает трагедию. Эта не самая счастливая история. Дедушка минчанки был сослан в Казахстан. В моем романе тоже есть история, связанная с Казахстаном...

В Минске за тотальный диктант 28 человек получили пятерку

«Тотальный диктант» - образовательная акция по проверке грамотности, которая ежегодно проходит по всему миру. Тексты для диктовки создают известные писатели. По оценкам организаторов, акция собрала более 227 тысяч участников из 76 стран. В Минске же диктант написали 343 человека, из них 28 человек получили пятерку.