Геннадий Федынич: Первомай планируем отметить митингом 25.04.2018, 19:41

Геннадий Федынич

Митинг будет направлен в том числе против декрета о «тунеядцах».

Белорусский конгресс демократических профсоюзов планирует отпраздновать Первомай митингом в Минске.

По словам председателя Белорусского профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича, ответ на заявку Белорусского конгресса демократических профсоюзов Мингорисполком должен дать не позднее 26 апреля. Заявители мероприятия предложили для его проведения три места, передает «Радыё Рацыя».

- Это сквер Янки Купалы, площадь возле Оперного театра и Киевский сквер. Акция запланирована с 14 до 16 часа, с участием до 2 тысяч человек. Какие могут быть лозунги? Много сегодня социальных проблем. Это касается и декрета №3, который перешел в декрет №1, потому что это фикция трудоустройства, ничего конкретного. Это касается декретов №29 и №5, который власть хочет ввести в Трудовой кодекс.

Также во время митинга будут поставлены вопросы о реальных зарплатах большинства рабочих, а не тех, которые озвучивает власть, а также о постоянном росте цен. Цены должны соответствовать заработком, - подчеркнул Геннадий Федынич.

«Эти и другие вопросы мы обсудим на митинге, когда он будет разрешен властями», - сказал профсоюзный лидер.